Haos în gări. Zeci de trenuri ale CFR Călători au fost suspendate. Elevii şi muncitorii au aflat abia pe peron că nu au cu ce pleca

Datoria celor de la CFR Călători depășește 100 de milioane de lei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

A fost haos în gările din România marţi dimineaţa, după ce zeci de trenuri ale CFR Călători au fost suspendate, întrucât oficialii companiei de stat nu au achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). Elevii, studenţii, profesorii şi muncitorii sunt revoltaţi pentru că nu au fost anunţaţi, iar unii dintre ei au fost nevoiţi să aştepte chiar şi două ore pentru două staţii.

Datoria celor de la CFR Călători depășește 100 de milioane de lei, iar decizia vizează zeci de trenuri Regio și InterRegio din toată țară. "Aşteptăm personalul. Nu ne-a anunţat nimeni", a spus un muncitor. Întrebat care este varianta salvatoare, legătură, el a spus: "Următoarea... Aşteptăm, că e întârziat acceleratul de Iaşi".

Unii dintre navetişti susţin că totul pare ca o conspiraţie pentru ca firmele private să preia aceste rute şi nu înţeleg de ce s-a ajuns la această situaţie, având în vedere că este vorba despre două companii ale statului care se ceartă şi, de fapt, tot ei, călătorii, au de suferit. "Se fac jocuri politice şi ca să circule privatul, trenurile private să circule, să nu circule trenurile acestea de călători", a mai declarat bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Potrivit declaraţiilor sale, pentru două staţii cât merge zilnic, în această dimineaţă, a fost nevoit să aştepte aproape două ore pe peron. În plus, nu doar muncitorii au întârziat azi la serviciu, elevii şi profesorii au ajuns şi ei mai târziu în sălile de curs. "Toate cadrele didactice mergeau cu trenurile astea", a spus un muncitor pentru Antena 3 CNN.

"În această dimineaţă, şi în gara din Suceava a fost puţin haos. Şi asta pentru că foarte mulţi dintre navetişti au spus că nu ştiau de decizia luată de CFR şi, practic, nu ştiau că trebuie să caute alternative pentru a merge la muncă.

Mulţi dintre ei au abonamente plătite. Unii şi-au înnoit abonamentele în urmă cu doar câteva zile, însă, această decizie i-a luat prin surprindere. Mai mulţi profesori care trebuiau să ajungă la şcoala din Dolhasca au întârziat la prima oră (...). ", a spus Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.

Lista curselor suspendate de CFR Călători

Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01:

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții:

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.





