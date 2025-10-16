Zeci de trenuri Regio și InterRegio ar putea fi oprite de săptămâna viitoare din cauza datoriilor CFR Călători

Achitarea sumelor restante trebuie făcută până luni, 20 octombrie. Sursa foto: Agerpres

Compania Naţională de Căi Ferate a trimis o notificare către directorul general CFR Călători, Traian Preoteasa, prin care l-a informat în legătură cu suspendarea circulaţiei trenurilor, întrucât nu au fost achitate facturile restante aferente tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI). Potrivit oficialilor de la CFR S.A., în prezent, valoarea acestor restanţe se ridică la suma de 79.914.237,65 lei. Achitarea sumelor restante trebuie făcută până pe 20 octombrie.

În notificarea trimisă către CFR Călători s-a mai menţionat că nu a fost respectată convenţia de eşalonare şi că acest lucru a afectat plăţile salariilor personalului CFR SA. Circulaţia trenurile Regio ar urma să fie suspendată din 21 octombrie, iar cea a trenurilor InterRegio, din 7 noiembrie.

Potrivit documentului consultat de Antena 3 CNN, deja au fost aplicate unele măsuri restrictive referitoare la programarea trenurilor suplimentare până la plata datoriilor restante.

"În conformitate cu prevederile art. 23 (1^6) din OG. nr. 12/1988, CFR suspendă temporar serviciul de acces pe infrastructura feroviară penru operatorii de transport feroviar (OTF) care depăşesc termenele de plată prevăzute în contractele de acces încheiate de aceştia cu CFR până la achitarea tarifelor aferente.

Întrucât în urma adresei anterioase transmisă de CFR în fata de 15.09.2025, în continuare, CFR Călători nu a achitat facturile TUI scandente, vă notificăm că, în conformitate cu prevederile de mai sus, precum şi cu prevederile art. 5.3.1. din contractul de acces nr. 199/13.12.2024, încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 21.10.2025, ora 00:01, se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 1 (trenuri Regio), iar începând cu data de 07.11.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri InterRegio) până la achitarea datoriilor restante, care să permită funcţionarea CFR din punc de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA", s-a menţionat în notificarea trimisă către directorul general CFR Călători, Traian Preoteasa.

În total ar fi vorba de 70 de trenuri regio și interregio care ar urma să fie suspendate.