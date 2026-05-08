Hidroelectrica: AGA va propune suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere, inculpat pentru luare de mită

Ministerul Energiei anunță că Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica va propune suspendarea din funcție a președintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, Răzvan Avram, prin intermediul unui act adițional la contractul său de mandat. Măsura vine în contextul în care acesta are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită, notează Agerpres.

„Adunarea generală a acţionarilor de la compania Hidroelectrica va propune un act adiţional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, preşedinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, prin care acesta să fie suspendat până la finalizarea dosarului în care dl. Silviu Răzvan Avram are calitatea de inculpat. Este vorba despre dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secţiei I penale la Curtea de Apel Bucureşti având ca obiect «luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin.(1) Cod penal»”, se arată în comunicat.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței pe 21 octombrie 2024.

Totodată, Avram figurează ca inculpat și în alte două dosare conexe: dosarul nr. 6631/2/2025/a1, privind „măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară”, înregistrat la Curtea de Apel București pe 21 octombrie 2025, și dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1, referitor la „verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penală).”

AGA Hidroelectrica este programată pentru 29 mai 2026, iar ordinea de zi va fi completată cu propunerea de suspendare.

„În condiţiile în care în următoarele 90 zile de la aprobarea în AGA a Actului adiţional la contractul de mandat al dlui Silviu Răzvan Avram nu se pronunţă o hotărâre judecătorească definitivă în dosarele în care dl. Avram are calitatea de inculpat, Ministerul Energiei, în temeiul art. 2 lit.f) din Contract, poate solicita revocarea acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor. În situaţia în care dl. Avram refuză să semneze Actul adiţional care prevede suspendarea sa din calitatea de membru CS, aprobat de către AGA, atunci, în conformitate cu prevederile art. 9, coroborat cu art. 36.3 din Contractul de mandat, el poate fi revocat imediat de către AGA «pentru neîndeplinirea culpabilă şi nejustificată a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat»”, precizează Ministerul Energiei.