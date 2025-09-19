Hidroelectrica rămâne fără CEO și CFO. Ivan: Au ales să se sacrifice pentru a nu pune în pericol banii din PNRR

Hidroelectrica a rămas fără directorul general şi directorul financiar. Sursa foto: Facebook/ Hidroelectrica

Contractul de mandat al preşedintelui Directoratului/CEO Hidroelectrica, Karoly Borbely, şi al lui Marian Fetiţa, membrul al Directoratului/CFO, au încetat de comun acord începând de vineri, 19 septembrie 2025, a anunţat producătorul de energie electrică, într-un comunicat redat de Agerpres.

„Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely, Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiţa, Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.

Decizia survine în contextul obligaţiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 - Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parţială a plăţilor, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menţionat", mai precizează sursa citată.

Cerințele Comisiei Europene

Un jalon care nu a fost îndeplinit. Comisia Europeană a a considerat că în cazul a 13 companii, inclusiv Hidoelectrica, manageriii nu au fost numiți transparent, iar criteriile de selecție nu au fost îndeplinite. Printre cei vizaţi de Executivul European se află şi cei doi membri ai Directoratului Hidroelectrica.

Reacții au venit și din partea ministrului Energiei Bogdan Ivan. „Domnul Károly Borbély a ales să facă acest lucru în urma sesizării Comisiei Europene către România, cea care a arătat că este pusă în pericol o sumă de 16 milioane de euro din PNRR. Hidroelectrica rămâne în continuare o companie stabilă, o companie de vârf și cred personal că e o mare pierdere pentru această companie faptul că un CEO de nivelul domnului Borbély a plecat de pe această poziție.

Au fost niște detalii referitoare la procedura de selecție, o perioadă foarte scurtă de timp în care domnia sa a fost și în Consiliul de Supraveghere și în perioada în care s-a demarat procedura pentru stabilirea directorului general, cei din comisie au considerat acest lucru, iar pentru a nu pune România într-o situație în care să fie pierduți acești bani, domnia sa a ales să se sacrifice pentru ca România să poată să încaseze banii din PNRR. Dar eu personal consider următorul lucru, și vreau să fie foarte clar pentru toți investitorii în compania Hidroelectrica și pentru toți partenerii comerciali: compania este în continuare la cel mai înalt nivel.

Facem toate măsurile și procedurile pentru a veni foarte rapid cu o conducere profesionistă, de cel mai înalt nivel și personal, consider că domnul Borbély este unul din cei mai buni CEO de companii pe care poate să-i aibă Europa și e o mare pierdere.”, a declarat ministrul Energiei în direct la Antena3 CNN.

Consens pentru încetarea mandatelor

Pe de altă parte, Hidroelectrica a emis un comunicat în care a anunțat că „Domnilor Karoly Borbely și Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, dnul Karoly Borbely, dnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR”.

Hidroelectrica a mai precizat că „Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății”.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanţă corporativă şi de a proteja interesele acţionarilor şi ale companiei. Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activităţii şi buna funcţionare a companiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Hidroelectrica a afişat un profit net în scădere cu 41% după primele şase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condiţiile în care producţia netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la Bucureşti.



În prima jumătate a acestui an, producţia netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% faţă de S1 2024. Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 41% şi o marjă netă de 37%. La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 30% faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Compania are 3585 de angajaţi.

