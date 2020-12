Horoscop 2021 cu Mariana Cojocaru. Previziuni pentru Klaus Iohannis

Aflăm date în exclusivitate despre zodia preşedintelui Klaus Ionannis şi despre comportamentul lui, despre zodia noului prim-minsitru Florin Cîţu, despre modul în care Ludovic Orban ar putea să influenţeze de la Parlament prin specificul zodiei lui.

Acum, la final de an vedem în ce zodie va intra România în 2021 şi ce zic astrele despre cei din fruntea ţării.

"Pentru că este în zodia Gemenilor are aspecte foarte importante cu axa karmică care va fi pănă pe data de 23 decembrie 2021, în Gemeni și Săgetător. În plus, aş spune eu, că mai are pe astrogramă un Marte progresat care după data de 6 ianuarie va fi conjunct cu Lilith şi Uranus retrograd din taur pe casa a 12-a, o casă care de sensibilitate foarte mare pe sănătate, un risc crescut de accidente și de incidente.

Horoscop 2021 cu Mariana Cojocaru pentru Klaus Iohannis

Va trebui să realizeze în 2021, datorită karmei sale din Gemeni, pe anul viitor că, practic nu se face primăvară cu o singură floare. Va trebui să se implice din ce în ce mai mult în proiecte obiective ca să nu rămână undeva în zona de umbra istoriei și pur și simplu să aibă ceva unic o realizare magistrală bună care să confirme poziţia sa de președinte în istorie", a spus pentru Antena 3, astrologul Carmen Cojocaru.

Mai multe detalii despre profilul astrologic al preşedintelui Klaus Iohannis aflăm din materialul realizat de jurnalistul Antena 3 Andreea Cigolea şi astrologul Mariana Cojocaru.