Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor: „O democrație în care ajungem să luăm astfel de decizii are niște probleme”

Președintele interimar Ilie Bolojan. Foto: Administrația Prezidențială

Ilie Bolojan a spus, joi, la Europa FM că România nu se află într-o criză a democrației, dar cu siguranță sunt probleme dacă alegerile prezidențiale au ajuns să fie anulate. Președintele interimar a precizat că românii sunt mai susceptibili la propaganda rusească online și la diverse forme de manipulare pentru că sunt „ostili” instituțiilor și liderilor politici. Ilie Bolojan a adăugat și că faptul că anumite decizii, cum a fost cea a anulării scrutinului, nu au fost explicate de cei care trebuiau să facă asta și atunci s-au înmulțit speculațiile și s-a adâncit neîncrederea din societate.

„Nu știu dacă putem vorbi chiar de o criză a democrației, dar e clar că nu avem o democrație perfect pentru că o democrație în care ajungem să luăm astfel de decizii are niște probleme și vedeți chiar dacă au fost interferențe care au generat să spunem niște percepții care s-au format într-o manieră incorectă, chiar dacă nu s-a respectat legislația financiară, faptul că acest tip de interferenșe, de dezinformări au putut să influențeze maniera de vot într-un mod semnificativ arată că democrația naostră are niște probleme și ele vin din lipsa de încredere”, a spus Ilie Bolojan la Europa FM.

Președintele interimar a precizat că românii sunt „efectiv ostili” celor de la conducere și instituțiilor publice, iar de vină e clasa politică.

„În momentul în care oamenii nu mai au încredere în cei care conduc, în instituții, le sunt efectiv ostili, ăsta este adevărul, pentru că am generat așteptări pe care nu le-am onorat, am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat, am făcut înțelegeri de care nu am mai ținut cont, am stabilit regula jocului cum ne-a convenit nouă, de exemplu dacă punem alegerile după un anumit calendar ieșim bine, asta a generat o percepție de joc incorect, de nerespectare a oamenilor”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Președintele interimar a mai criticat faptul că decizia CCR de anulare a alegerilor nu a fost explicată de decidenți.

„Orice decizie care are un impact public indiferent că e de politică publică a unui Guvern, primării, sentință sau decizie CCR dacă nu e explicată, argumentată dă naștere la tot felul de suspiciuni și dacă nu o explică cei care au în fișa postului să o explice, adică cei care au dat-o, o explică alții și o explică prost și oamenii pe bună dreptate intră pe fondul sistemului de online în care fiecare are tribuna lui ajung să audă tot felul de argumente. Nu cred că aceste decizii sunt cauza neîncrederii, dar ele vin să potențeze puțin neîncrederea”, a explicat Ilie Bolojan.