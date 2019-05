Ilinca Tomoroveanu a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. Mari actori și regizori i-au adus un ultim omagiu

Actriţa Ilinca Tomoroveanu, care s-a stins din viaţă joi, la vârsta de 77 de ani, a fost înmormântată sâmbătă la Cimitirul Bellu din Capitală.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei a fost depus sâmbătă dimineaţa, timp de trei ore, la Sala Studio a Teatrului Naţional "I.L Caragiale" din Bucureşti, teatru pe scena căruia Ilinca Tomoroveanu a jucat încă de la debut, din anul 1964, şi unde, în ultimii ani, a fost director artistic.



Actorul Ion Caramitru, director al Naţionalului bucureştean, a spus că ceea ce lasă în urmă Ilinca Tomoroveanu este de nepreţuit. "Ar trebui să mă forţez să-mi aleg cuvinte potrivite pentru a putea acoperi un destin, o viaţă, o anumită personalitate care astăzi aparent ne părăseşte. Am însă sprijinul a cel puţin două adevăruri simple, unul fiind acela că despre Ilinca-Maria Tomoroveanu nu se poate vorbi decât de bine. Am avut alături de mine un om puternic, un om responsabil, un om cu bun simţ, un om cultivat. (...) Ilinca a rămas un om puternic, a rămas un exemplu şi (...) o asigur că nu o vom uita niciodată", a spus Caramitru.

Regizorul Dan Puican a declarat că a cunoscut-o pe Ilinca Tomoroveanu încă de la debut, din 1964. "E actriţa pe care am cunoscut-o de la debut, în 1964, în piesa 'Moartea unui artist', regia Horia Popescu. Pe atunci am admirat-o şi dovadă că după cincizeci şi ceva de ani o consider una dintre actriţele fermecătoare ale teatrului românesc", a afirmat regizorul.

Actriţa Lamia Beligan a arătat că îşi va aminti despre Ilinca Tomoroveanu "ca de un om foarte drag", care a avut un rol important în parcursul său artistic. "Îmi amintesc de ea ca de un om foarte drag, care a avut un rol important în parcursul meu artistic. Îmi amintesc emoţiile, îmi amintesc că mă ocrotea şi mă proteja ca o mamă (...) şi mă încuraja şi a fost mereu lângă mine şi a crezut în talentul meu. Şi, când a putut să mă ajute, m-a ajutat şi pentru asta îi sunt profund recunoscătoare", a menţionat Lamia Beligan.