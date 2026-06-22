Furtună apocaliptică la Sibiu. Un spital şi o biserică au fost inundate, la fel şi sedii de Poliţie. A fost dezastru şi în alte judeţe

În Sibiu, dar şi în Craiova, ploaia torențială a inundat mai multe străzi, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

Furtunile violente şi grindina care s-au abătut luni asupra mai multor zone din România au provocat pagube însemnate. În Sibiu, zeci de locuințe, subsoluri și clădiri publice, inclusiv un sediu al Poliției, unul al SRI și Spitalul de Pediatrie, au fost inundate, iar în Harghita, mii de oameni au rămas fără curent. Probleme au fost semnalate şi la Craiova, dar şi la Calafat, unde sistemele de canalizare nu au mai făcut faţă, iar cantitatea mare de apă a acoperit şoselele. Imaginile surprinse la fața locului arată amploarea distrugerilor provocate de vremea extremă.

UPDATE 22:22 – Furtuna a afectat și unele monumente istorice din Sibiu. La Biserica din Groapă, unul dintre cele mai emblematice edificii ale orașului, apa a pătruns în interior în urma ploilor torențiale. Preotul Petru Madina a declarat că astfel de incidente au loc la aproape fiecare ploaie puternică, însă de această dată nu au fost provocate daune, iar altarul nu a fost afectat.

Mai multe regiuni din judeţul Sibiu au fost azi, până la ora 18:30, sub cod portocaliu de ploi, însoţite de vânt puternic, descărcări electrice şi grindină. Conform celor mai noi informaţii, cantitățile de precipitații au depășit 30 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp, în oraşul Sibiu.

› Vezi galeria foto ‹

Tot la Sibiu, pompierii au intervenit luni seară, până la ora 20:00, la peste 30 de adrese afectate de ploaia torenţială, printre care sediile Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) şi Serviciului Român de Informaţii (SRI), precum şi Spitalul Clinic de Pediatrie, pentru evacuarea apei acumulate.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a transmis luni seara că pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 16 subsoluri de case, cinci locuinţe, patru sedii ale unor operatori economici, patru gospodării şi cele trei instituţii publice afectate.

În Harghita, peste 1.100 oameni au rămas fără curent electric după ce un copac a căzut peste liniile de alimentare. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita, avaria a afectat 22 de posturi de transformare din localitățile Vărșag, Șicasău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban, lăsând fără curent 1.136 de utilizatori.

Mai multe străzi din Craiova au fost inundate în urma ploii torențiale, iar șoferii au fost nevoiți să înainteze cu mare dificultate prin apă. În unele cartiere, carosabilul a dispărut aproape complet sub șuvoaiele formate în urma precipitațiilor abundente, care au depășit capacitatea sistemului de canalizare.

În unele regiuni din ţară, culturi agricole au fost distruse de grindină. Bucăţi de gheaţă au picat şi la Calafat, iar imaginile surprinse după trecerea fenomenelor meteo arată amploarea dezastrului.

Probleme s-au înregistrat şi în Sălaj, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării și subsoluri.

Conform Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj, intervențiile au avut loc în Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău, după ce autoritățile au emis două mesaje RO-Alert privind fenomene meteo periculoase. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare și să nu traverseze drumuri acoperite de apă.

În Caraș-Severin, mai mulți copaci au fost doborâți pe drumuri, iar mai multe gospodării au fost afectate de ape.

Pentru judeţul Caraş-Severin a fost în vigoare o atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, valabilă până luni, la ora 21:00.