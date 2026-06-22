Avertizare meteo imediată de la ANM. Cod portocaliu și galben de furtuni puternice cu grindină și vijelii. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 12:55 22 Iun 2026 Modificat la 13:53 22 Iun 2026

Nori de furtună cu fulgere. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 iunie 2026, avertizări nowcasting Cod Portocaliu și cod Galben de furtuni cu grindină pentru localități din mai multe județe.

UPDATE 13:50 A fost emisă o alertă meteo imediată Cod Portocaliu pentru mai multe localități din județul Hunedoara. Atenționarea este valabilă până la ora 15:00.

Sunt vizate municipiul Hunedoara și localitățile Ghelari, Răchitova, Lunca Cernii de Jos, Toplița, Bunila și Lelese.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului cu viteze estimate la 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între 2 și 3 centimetri.

Cod galben de vreme severă în Maramureș

UPDATE 13:30 ANM a emis o avertizare imediată Cod Galben pentru mai multe localități din județul Maramureș. Atenționarea este valabilă până la ora 16:00.

Sunt vizate localitățile Cavnic, Cernești, Băiuț și Desești, unde meteorologii prognozează averse torențiale ce pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 cm.

Cod Portocaliu de furtuni în localități din Alba

Știrea inițială: Avertizarea Cod Portocaliu este valabilă în intervalul 12:55 – 13:45 și vizează localitățile Ighiu, Galda de Jos, Meteș, Stremț, Bucium, Cricău, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor, din județul Alba.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot cumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului cu viteze estimate la 70-90 km/h și căderi de grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2-3 centimetri.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor severe, să se adăpostească în spații sigure și să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt.

Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să urmărească permanent actualizările meteorologice și mesajele transmise de autorități.