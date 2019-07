Imagini incredibile! Bătaie în avion pe Otopeni. Reacția TAROM - VIDEO

foto- Pixabay

Imagini incredibile surprinse într-un avion, pe aeroportul Otopeni. Forțele de securitate s-au luptat cu un bărbat care a refuzat să coboare din avion.

Avionul TAROM trebuie să plece din București și să ajungă în Cairo. Imaginile au fost postate pe Facebook, de una dintre pasagere care a ecplicat situația.

Femeia, care era musulmancă, s-a așezat exact pe locul unde e ieșirea de urgență din avion. Cei din aeronavă au încercat să îi facă instructajul, dar femeia nu înțelegea nici engleză nici română.

Când au văzut acest lucru, membrii echipajului au încercat să o legitimeze și să le arate biletul pentru a verifica dacă locul ei chiar era acolo.

Femeie a refuzat să facă acest lucru. Soțul femeii a început să spună că nu au niciun drept să o legitimeze.

Intervenția a fost efectuată de poliția de frontieră și personalul de securitate al companiei Tarom. Niciun angajat al Direcției de securitate a CN Aeroporturi București nu are atribuții care să implice accesul la bordul aeronavelor!

REACȚIA TAROM:

”Compania TAROM își exprimă părerea de rău față de situația creată în cadrul zborului ROT 101 Otopeni-Cairo din data de 17 Iulie 2019, dar este obligată să respecte reglementarile aviatice internaționale privind siguranța și securitatea pasagerilor.

În situația de față menționăm următoarele:

Ieşirile de urgenţă servesc unor situaţii care cer evacuarea pasagerilor din aeronavă în cel mai scurt timp. Prin urmare, pasagerii care ocupă un loc în imediata apropiere a acesteia trebuie să fie dispuși să ajute în caz de urgență și să vorbească limba engleză (de asemenea, limba companiei respective este un plus), pentru a fi capabili să înțeleagă comenzile echipajului în caz de evacuare și instructiunile de deschidere a acelor uși; această regulă se aplică, de asemenea, în cazul situației existente în cadrul acestui zbor.

Pasagerilor aflati în apropierea ieșirilor de urgență li se face un instructaj pe care acestia trebuie sa fie capabili să îl înțeleagă.

În cazul de faţă, pasagera perturbatoare nu înţelegea si nu vorbea nici limba română, nici limba engleză. Totodata mentionăm ca locul pe care il ocupa nu ii fusese alocat si şi a refuzat să se identifice.

Pentru siguranta zborului si a pasagerlor, echipajul de cabină a acţionat conform procedurilor in vigoare, rugand pasagera turbulenta sa se mute pe locul alocat la imbarcare.

Mentionam ca pasagera nu a adoptat o atitudine adecvată, motiv pt care, conform procedurilor in vigoare au fost chemaţi agenţii de securitate ai aeroportului.

Reiteram faptul că pentru Compania TAROM, indiferent de context, prioritățile esențiale rămân siguranta și securitatea pasagerilor, a zborului și a echipajului”, spun reprezentanții companiei.