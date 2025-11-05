Imagini șocante apărute pe Facebook-ul unui primar din Bistrița: Pare că agresează sexual o angajată. Edilul spune că sunt făcute cu AI

5 minute de citit Publicat la 18:34 05 Noi 2025 Modificat la 19:04 05 Noi 2025

Totul ar fi fost filmat cu un telefon mobil iar capturi din acest film au apărut pe contul primarului. Foto: Capturi foto Antena 3 CNN

Situaţie scandaloasă, cu iz penal, în Bistriţa-Năsăud. Un primar dintr-o comună şi-ar fi agresat sexual o subordonată. Totul ar fi fost filmat cu un telefon mobil iar capturi din acest film au apărut pe contul primarului, ca şi cum le-ar fi postat chiar el din greşeală. Edilul nu-şi explică ce s-a întâmplat şi neagă vehement că ar fi încercat să-şi forţeze angajata să întreţină relaţii sexuale cu el. Ba mai mult, spune că pozele ar fi trucate. Preşedintele Consiliului judeţean nu comentează situaţia. Purtătorul de cuvânt al PSD Bistriţa spune că nu e treaba lor să facă anchetă iar Prefectul n-a sunat să se intereseze pentru că nu există pângere. În toată această operațiune de neimplicare, nimeni n-a sunat-o pe femeia în cauză, angajată a primăriei de peste 10 ani, victima a unei posibile agresiuni sexuale. Toate instituţiile sunt ocupate să spună că nu e treaba lor.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Imaginile halucinante au apărut prima dată chiar pe contul primarului. Alegem să protejăm identitatea femeii din respect pentru demnitatea şi dreptul la imagine al victimei. Fotografiile par a fi capturi dintr-o filmare în care edilul ar încerca să o dezbrace cu forţa şi să întreţină relaţii sexuale cu ea. Totul în biroul lui din primărie. Scenele par filmate cu un telefon mobil şi postate din greşeală. Imediat imaginile au făcut înconjurul internetului. Iar în presa locală apar acuzaţii extrem de grave: agresiune sexuală. Primarul spune că a aflat din presă şi neagă că ar fi reale pozele.

Primar Am contactat un avocat care să demonstrăm că cineva... biroul meu e deschis aproape zilnic, am lucrări pe afară, ma duc vin şi mă sună din primărie, oamenii mei, să-mi spună domn primar v-a rămas biroul deschis. Ipoteza e că cineva a filmat ceva, că se vede că e filmare sau cu inteligenţa artificială ceva, dar nu pot sa vă spun mai mult, am vorbit cu un avocat, se lucrează să vedem cine şi cum.

Reporter: Dumneavoastră sunteți cel din fotografii?

Primar: Nu am avut nimic cu nimeni, fata lucrează de 15 ani aici, chiar discutam aseara cu soțul și niciodată, nu am avut nimic, dar vom afla. Acele poze trucate, că se pare că a fost făcut un video, daca vă uitați atent și de acolo au ajuns să se schimbe totul și prin inteligența asta artificială e posibil orice. M-am uitat și eu pe video, daca vă uitați, din care s-au sustras niște poze. De ce nu a pus video daca tot o filmat video?

Reporter: Acele fotografii la story puteau fi postate în contul dvs, pe numele dvs doar de pe telefonul dvs, ceea ce inseamnă că acelea sunt în telefonul dvs.

Primar: Pai cum să fie dacă nu le am? Credeți-mă.

Reporter: Aveți vreo relație extraconjugală, nepotrivită, cu vreuna din angajatele dvs.?

Primar: Nu, asta spuneam. Am o relație foarte bună și cu ea și cu familia ei. Niciodată, vă jur, nu am agresat-o, nu am avut ceva cu ea. Vă spun din prima familiei, sau ea, sau noi nu a fost niciodată să o ameninț sau să o oblig.

Reporter: Spuneți că nu a fost vorba de constrângere niciodată, dar despre consens?

Primar: Nicodata nu am avut discuții de partea intimă sau să îi propun sau să îi fac avansuri indecente.

Reporter: Ați avut vreodată vreo discuție, vreun gest, vreo atitudine cu o angajată?

Primar: Nu.

Antena 3 CNN a încercat să ia legătura cu toate instituţiile la nivel judeţean pentru a afla dacă cineva a avut macar curiozitatea sa ia lagatura cu unul dintre cei mai vechi primari din judet ca sa lamureasca situatia. Răspunsurile au fost, în fiecare caz, din sfera "nu e treaba noastră". Preşedintele Consiliului Judeţean, şeful direct pe linie de partid al primarului, ne-a trimis la purtătorul de cuvânt: Daniel Suciu.

Daniel Suciu: N-am reușit să iau legătura cu domnul primar în secunda în care am văzut pe Facebook, că pe Facebook le-am văzut, într-un ziar local. Am sunat, l-am sunat, dar n-am reușit să dau de dânsul.

Reporter: Da, pe doamna ați sunat-o?

Daniel Suciu: Nu cunosc pe doamnă, iertați-mă.

Reporter: V-ați interesat cine e doamna, pentru că bănuiesc că doriți clarificări pe linie de partid, Nu?

Daniel Suciu: Mi-ați cere să fac supoziții și interpreterpre care în acest moment, pentru că nu știu mai mult decât ce am citit, nu pot să fac aceste supoziții și nici interpretări și iertați-mă, aș greși. Dacă aș face acest lucru.

Reporter: Probabil ați ști mai mult decât ați citi dacă ați reuși să dați de domnul primar, corect.

Daniel Suciu: Este ora 14:45 iar acest subiect a ajuns la noi de cred că 3h de când a apărut în în presă. Iertați-mă, nu am cum să am mai multe detalii decât ceea ce v-am spus până acum.

Reporter: Să știți că eu am vorbit la telefon cu domnul primar.

Daniel Suciu: Mă bucur că ați reușit să dați de dânsul.

Reporter: Eu vă întrebam dacă privind acele imagini care prezintă niște ipostaze sexuale explicite la nivel de imagine pentru partid. Dincolo de acuzații.

Daniel Suciu: Eu sunt în această etapă. Am o poziție publică a celui în cauză care spune că nu sunt fotografii reale. Mai mult de atât în această etapă nu am ce să comentez sau ce să interpretez.

Reporter: De unde știți că este poziția domnului primar? Ați citit în presă, bănuiesc.

Daniel Suciu: Am citit in presă.

Reporter: Vi se pare, ce vedem în aceste imagini, vi se pare o relație normală angajat-angajator, respectiv șef-subordonat?

Daniel Suciu: Dacă aceste imagini sunt reale, evident că nu este o relație normală.

Nici la Prefectura județului Bistrița Năsăud situatia n-a creat emoție. Mesajul oficial a fost „dacă nu există plângere, nu se fac verificări”.

Reporter: Dvs. ca instiuție faceți ceva în lipsa unei plângeri la IPJ?

Teofil Ciorbă, prefect: Prefectura nu are atribuții pe aceste acte, însă o să discut cu inspectorul șef de poliție, să vedem ce măsuri se pot lua.

Reporter: Dincolo de ce zice legea, vă întreba, dacă ați sunat să întrebați care e situația acolo până acum.

Prefect: Nu, aștept dacă IPJ are sesizare să facă o informare și să vedem pașii.

Reporter: Și dacă IPJ nu va avea o sesizare, bănuiesc că nu veți suna să vă interesați, nu?

Prefect: Posibil să discut, dar nu e o atribuție a prefectului să vorbească cu primarul și angajații pe problemele din această speță.

​Femeia din imagini ar putea fi una dintre miile de victime tăcute. Studiile arată că mai bine 40% dintre românce au fost cel puţin o dată hărţuite sexual la locul de muncă. Îngrijorător este că 80% dintre victime NU au depus plângere la poliţie.