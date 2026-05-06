Imaginile cu Salina Slănic Prahova care l-au lăsat fără cuvinte pe Elon Musk. Reacţia miliardarului despre celebrele galerii subterane

Elon Musk, CEO-ul SpaceX şi Tesla, o imagine din Salina Slănic Prahova. Sursa colaj foto: Getty Images & Tolkien Universe

Elon Musk, cel mai bogat pământean, a rămas fără cuvinte după ce a descoperit o înregistrare cu Salina Slănic Prahova. Datorită reacţiei pe care a avut-o pe reţeaua lui socială, spectaculoasele galerii subterane din România au ajuns din nou în atenția internațională, iar imaginile din filmare au fost văzute de milioane de oameni. Salina Slănic Prahova este cea mai mare din Europa şi deţine cel mai pur aer din lume.

În vârstă de 54 de ani, miliardarul american a reacționat la o filmare care prezenta Salina Slănic Prahova ca fiind un adevărat tărâm magic modelat de om. Înainte să distribuie înregistrarea, Elon Musk a scris un mesaj simplu, dar sugestiv, respectiv: "Wow". Postarea compară imaginile din uimitoarele galerii subterane din România cu universul fantastic din "Stăpânul Inelelor" și a atras milioane de urmăritori din toate colţurile lumii.

"Salina Slănic (n.r.: Prahova) din România este cel mai apropiat lucru de pe Pământ de Minele din Moria" este descrierea care a însoțit imaginile, pe o pagină a admiratorilor cărților lui Tolkien transpuse în filme, cu un succes uriaș.

Wow — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2026

Reacţia lui Elon Musk a crescut considerabil vizibilitatea imaginilor, în care Mina Unirea din Prahova este prezentată drept una dintre cele mai impresionante structuri subterane din lume, fiind denumită de utilizatori "Minele din Moria" ale României, prin trimitere la minele fictive create de J. R. R. Tolkien în trilogia "The Lord of the Rings".

În primul film din trilogia "Stăpânul Inelelor", Minele din Moria sunt un vast tărâm subteran construit de pitici pentru a exploata mithrilul, un metal rar și extrem de valoros.

Salina Slănic este cea mai mare din Europa ca dimensiuni, volumul de sare exacavată fiind de 2.9 milioane de metri cubi, și deține cel mai pur aer de pe planetă, lipsit aproape complet de radiații și poluare.