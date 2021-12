În Ianuarie, unii români vor primi două facturi la curent. La caserii, clienții sunt sfătuiți să plătească în orb, "ca să nu se strângă"

Românii vor intra în noul an cu datorii enorme. Şi asta pentru că unii consumatori nu au primit nici până acum factura la energie electrică sau gaze naturale. În ianuarie vor fi nevoiţi să achite două facturi şi aşa majorate. Ca să nu ajungă în imposibilitate de plată oamenii sunt sfatuiţi să plătească în orb.

În unele puncte de lucru ale furnizorilor, clienții sunt sfătuiți să plătească în avans deși nu le-a venit deocamdată factură, pentru a nu acumula plăti. Cine nu plătește în orb, fără factură, riscă să se trezească că va trebui să plătească 2 facturi în aceeași perioada, și pe noiembrie și pe decembrie, ceea ce e greu de suportat, în contextul cheltuielilor de sărbători.

"Vă dau factura mai veche și puteți pune o anumită sumă de bani, că eu așa am făcut. M-am dus cu factura mai veche, am pus o parte din bani, că e 300, am pus în jur de 150. Puteți pune jumătate din sumă, ca să nu se strângă", i se spune unui consumator, la punctul de lucru al furnizorului de energie electrică.

