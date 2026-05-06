Incendiu într-un bloc din Bucureşti: O persoană a fost rănită grav, iar alte patru persoane s-au intoxicat cu fum

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri după-amiaza într-un bloc aflat în Sectorul 1 al Bucureştiului, iar la faţa locului au fost mobilizate şapte autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale pentru intervenţie la înălţime, dar şi mai multe echipaje medicale. Potrivit primelor date, cinci oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unul dintre aceştia a fost găsit inconştient în apartamentul cuprins de flăcări şi a fost transportat la Spitalul de Arşi din Capitală.

Pompierii au intervenit în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc de pe bd. Dinicu Golescu din Capitală, anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

O femeie de aproximativ 50 de ani a fost găsită inconştientă în apartamentul în care a izbucnit focul şi medicii i-au acordat primul ajutor la faţa locului, după care au transportat-o la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Alte patru persoane au fost expuse la fum. Acestea sunt conştiente, iar viaţa nu le este pusă în pericol.

"După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament, a fost identificată o persoana inconştientă (cu arsuri) şi alte 3 victime conştiente, cărora li se acorda primul ajutor calificat (administrare de oxigen). La caz acţionează 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenţie la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD. Incendiul este localizat la nivelul apartamentului afectat", precizează ISU-BIF, potrivit Agerpres.

Bilanţul final al victimelor incendiului din Sectorul 1 al Bucureştiului:

o femeie a fost găsită inconştientă în apartamentul în care s-a aprins focul şi a fost dusă la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri;

2 persoane cu expunere la fum, transportate la Spitalul Universitar de SMURD si SABIF;

2 refuză transportul la spital.

Incendiul a fost localizat, se acţionează pentru evacuarea fumului din clădire şi pompierii lucrează pentru lichidarea completă a focului, deci, nu există pericol de extindere şi la alte apartamente. Momentan, anchetatorii nu știu de la ce a pornit incendiul.