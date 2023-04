”Când m-am dus la ușă am văzut că intră fum pe toate părțile!” Incendiu puternic în București, noaptea trecută

Incendiu puternic în Capitală. Zeci de oameni au ieșit panicați în stradă după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc din Sectorul 1. Șapte oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sursa foto: Captura foto Antena 3 CNN

”Am auzit niște trosnituri pe scara blocului. Când m-am dus la ușă, am văzut că intră fum și am sunat imediat la 112, mi-am dat seama că e incendiu și am încercat să acopăr ușa, să nu intre fum”, povestește un bărbat care locuiește în bloc.

Alerta a fost dată după ce locatarii de la ultimele etaje s-au trezit cu apartamentele inundate de fum.

”Ni s-a spus să ieșim afară. Ne-au scos pentru că nu se putea respira. Nu știm nimic... Eu dormeam și ne-am trezit cu casa plină de fum!

A venit poliția la noi, că ne intoxicam... Tot fumul a intrat pe aerisire și nu puteai respira. Incendiul ar fi pornit ori de la candelă ori de la un scurtcircuit.

La oameni nu era nimeni în apartament, și nu știm ce s-a întâmplat. Nu a fost nicio țigară. Poate de la vreo lumânare, ceva. Nu știm sigur”, povestesc martorii.

Pompierii au evacuat persoanele care locuiesc la ultimele etaje. Șapte oameni, printre care și doi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza intoxicării cu fum sau a atacurilor de panică.

”În urmă incendiului au fost evacuate un număr de 13 persoane, dintre care șapte au necesitate îngrijiri medicale. Printre aceste persoane care au necesitat îngrijiri medicale se aflau și doi minori”, a declarat un pompier care a participat la operațiunea de salvare.

În apartamentul în care a izbucnit incendiul locuia un băiat în vârstă de aproximativ 20 de ani, împreună cu mama. Din fericire, cei doi nu se aflau acasă când apartamentul a fost cuprins de flăcări.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului ar fi un scurt circuit sau o candelă aprinsă lăsată nesupravegheată.