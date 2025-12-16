Rusia a declarat Deutsche Welle "organizație indezirabilă", din cauza tensiunilor tot mai mari dintre Moscova şi Berlin

Rusia a declarat Deutsche Welle "organizație indezirabilă". Sursa foto: Hepta

Rusia a declarat "organizație indezirabilă" postul de radio-televiziune internațional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activitățile în țară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova și Berlin din cauza conflictului din Ucraina, conform Agerpres.

Deutsche Welle, care emite și în limba rusă, apare pe lista "organizațiilor indezirabile" a Ministerului rus de Justiție.

DW, o instituție media finanțată de statul german, a fost deja desemnată 'agent străin' în Rusia în 2022, o altă clasificare care impune restricții semnificative asupra funcționării instituțiilor media vizate.

Biroul DW din Moscova a fost închis în același an.

În urma relatărilor din presă de săptămâna trecută despre intenția Rusiei de a o declara 'indezirabilă', Deutsche Welle a denunțat într-un comunicat 'o altă încercare de a reduce la tăcere presa liberă'.

"Rusia ne poate eticheta drept o organizație indezirabilă, dar asta nu ne va descuraja", a adăugat postul de radio.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că această decizie dovedește că 'autoritățile ruse se tem de informațiile independente, în special în ceea ce privește războiul de agresiune împotriva Ucrainei'.

Această decizie survine pe fondul unor tensiuni sporite cu Berlinul, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în cadrul Uniunii Europene.

Merz l-a comparat pe Putin cu Hitler

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu Hitler, afirmând că scopul său este 'restaurarea vechii Uniuni Sovietice în interiorul granițelor sale'.

În noiembrie 2024, Rusia a expulzat doi jurnaliști de la postul public german de televiziune ARD, ca răspuns la închiderea în Germania a biroului local al postului de televiziune rus Pervîi Kanal.

Mai multe instituții media internaționale au fost declarate 'indezirabile' de Rusia în ultimii ani, inclusiv Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL), finanțat de Congresul SUA, și instituția media de investigații Bellingcat.