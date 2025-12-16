Medicii care dezinformează ar putea rămâne fără drept de practică: „Nu este o pedeapsă, ci un scut pentru sănătatea publică”

Deputatul USR Adrian Wiener a precizat că atunci când medicii dezinformează „consecințele pot fi devastatoare”. Foto: Agerpres

Medicii care răspândesc informații false pe rețelele sociale și pun astfel în pericol sănătatea publică ar putea fi sancționați disciplinar, inclusiv prin retragerea dreptului de practică pentru o anumită perioadă sau chiar prin retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de lege inițiat de parlamentarii USR, care a primit astăzi raport de admitere din partea Comisiei de Sănătate a Senatului. Proiectul urmează să fie votat de senatori.

„Inițiativa vizează sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau în mediul online, răspândesc informații false ori contrare dovezilor științifice recunoscute, punând astfel în pericol viața și sănătatea cetățenilor”, a transmis USR într-un comunicat de presă.

Concret, proiectul modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, introducând prevederi clare la articolele 450 și 455:

la Articolul 450, alineatul (1) se completează astfel încât medicul să poată fi tras la răspundere disciplinară pentru răspândirea în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, atunci când aceste fapte pot pune în pericol sănătatea publică;

la Articolul 455 se introduce un nou alineat, care prevede că asemenea abateri se sancționează cu: interdicția de a exercita profesia sau anumite activități medicale pentru o perioadă între o lună și un an, la prima abatere; retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, la a doua abatere;

Inițiativa legislativă a primit astăzi raport de admitere la Comisia de Sănătate din Senat i și urmează să fie votată de senatori.

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea și credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informații false sau înșelătoare pe rețele sociale. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătății publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum și prin diminuarea încrederii cetățenilor în actul medical și în recomandările profesioniștilor din domeniu”, a spus senatorul Remus Negoi.

La rândul său, deputatul USR Adrian Wiener a precizat că atunci când medicii dezinformează „consecințele pot fi devastatoare”.

„Respectul pentru știință și adevăr salvează vieți. Medicul are o datorie nu doar față de pacientul din fața sa, ci și față de întreaga societate. Când un medic răspândește informații false, consecințele pot fi devastatoare. Acest proiect nu este o pedeapsă, ci un scut pentru sănătatea publică”, a declarat deputatul USR Adrian Wiener, medic și secretar al comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților.

Amintim că la începutul lunii septembrie a avut loc la Brașov o conferință pseudo-științifică, la care au vorbit mai mulți medici, în care s-a vehiculat, între altele, o pretinsă „explozie a cazurilor de cancer” în urma vaccinării anti-Covid. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a cerut atunci sancționarea medicilor care „aleg să răspândească falsuri în spațiul public”.