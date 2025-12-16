CSM i-a aprobat cererea lui Laurențiu Beșu: Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder este propus procuror în Giurgiu

Judecătorul Ionel-Laurențiu Beșu. Sursa foto: Captură video Recorder

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât, marți, înaintarea către președintele României a propunerii privind numirea judecătorului Ionel-Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia a fost luată în unanimitate.

Prin aceeași hotărâre, CSM a decis eliberarea acestuia din funcția de judecător la Tribunalul București, ca efect al schimbării carierei, potrivit procedurii prevăzute de lege.

Judecătorul Laurențiu Beșu solicitase CSM numirea într-o funcție de procuror, arătând că nu mai dorește să își desfășoare activitatea la o instanță.

Cererea sa a fost analizată în cadrul procedurii reglementate de art. 194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, care permite, la cerere, trecerea judecătorilor în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, prin decret al președintelui României, la propunerea CSM.

Ce acuzații a lansat Laurențiu Beșu în materialul Recorder

Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii fusese anunțat că, în data de 16 decembrie, Secția pentru procurori urma să susțină interviurile candidaților care solicită schimbarea funcției. Printre cei 14 judecători înscriși în procedură s-a aflat și Laurențiu Beșu, magistrat la Tribunalul București, care a solicitat să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Audierea acestuia a fost programată pentru ora 12:00.

Laurențiu Beșu a devenit cunoscut publicului larg după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, în care a făcut dezvăluiri privind presupuse practici de influențare a completelor de judecată la Curtea de Apel București, instanță unde a activat prin delegare.

În material, magistratul a relatat că mutarea sa de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel București ar fi avut legătură cu faptul că făcea parte din completul care judeca dosarul medicului Mircea Beuran, acuzat de fapte de corupție. Ulterior schimbării completului, dosarul a fost soluționat prin achitare, soluție rămasă definitivă.

De asemenea, Beșu a susținut că, în primăvara acestui an, după ce a exprimat o opinie separată într-un complet care judeca o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău, delegarea sa la Curtea de Apel București nu a mai fost prelungită.

Propunerea CSM privind numirea lui Laurențiu Beșu în funcția de procuror este înaintată președintelui României, care va decide prin decret.