Incendiu la stația de metrou Titan. A fost blocat accesul spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza

<1 minut de citit Publicat la 12:35 19 Iun 2026 Modificat la 12:45 19 Iun 2026

Pompieri la o stație de metrou din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Metrorex a anunțat vineri că, din cauza unui incendiu, accesul A al stației de metrou Titan către Parcul IOR – Alexandru Ioan Cuza, a fost închis temporar.

Incendiul a izbucnit la vegetaţia la suprafaţa staţiei de metrou.

Potrivit Metrorex, măsura a fost luată în jurul orei 11:20, pentru a asigura siguranța călătorilor și a personalului.

Reprezentanții Metrorex precizează că circulația trenurilor nu este afectată, însă accesul către parc rămâne restricționat până la remedierea situației.

Călătorii sunt îndrumați să folosească accesul B al stației Titan, situat la Bulevardul Liviu Rebreanu.