Incendiu la stația de metrou Titan. A fost blocat accesul spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza

Metrorex a anunțat vineri că, din cauza unui incendiu, accesul A al stației de metrou Titan către Parcul IOR – Alexandru Ioan Cuza, a fost închis temporar.
Incendiul a izbucnit la vegetaţia la suprafaţa staţiei de metrou.
Potrivit Metrorex, măsura a fost luată în jurul orei 11:20, pentru a asigura siguranța călătorilor și a personalului.
Reprezentanții Metrorex precizează că circulația trenurilor nu este afectată, însă accesul către parc rămâne restricționat până la remedierea situației.
Călătorii sunt îndrumați să folosească accesul B al stației Titan, situat la Bulevardul Liviu Rebreanu.
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