Antena 3 CNN Actualitate Incendiu la stația de metrou Titan. A fost blocat accesul spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza

Incendiu la stația de metrou Titan. A fost blocat accesul spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza

D.C.
<1 minut de citit Publicat la 12:35 19 Iun 2026 Modificat la 12:45 19 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
pompieri metrou bucuresti
Pompieri la o stație de metrou din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Metrorex a anunțat vineri că, din cauza unui incendiu, accesul A al stației de metrou Titan către Parcul IOR – Alexandru Ioan Cuza, a fost închis temporar.

Incendiul a izbucnit la vegetaţia la suprafaţa staţiei de metrou.

Potrivit Metrorex, măsura a fost luată în jurul orei 11:20, pentru a asigura siguranța călătorilor și a personalului.

Reprezentanții Metrorex precizează că circulația trenurilor nu este afectată, însă accesul către parc rămâne restricționat până la remedierea situației.

Călătorii sunt îndrumați să folosească accesul B al stației Titan, situat la Bulevardul Liviu Rebreanu.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: incendii metrou Metrorex

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close