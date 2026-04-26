Încep lucrările de modernizare a şinelor de tramvai pe bulevardele Bucureştii Noi şi Gloriei şi pe strada Piatra Morii

sursa foto: Facebook / Primăria municipiului București

Primăria Municipiului București extinde șantierul de modernizare a liniilor de tramvai pe bulevardele Bucureștii Noi și Gloriei și pe strada Piatra Morii, parte dintr-un tronson de 7 kilometri care leagă Dămăroaia de Piața Victoriei. În total, 36 de kilometri de șină sunt în lucru, iar primarul Ciprian Ciucu avertizează că întârzierile suplimentare ar putea duce la pierderea finanțărilor europene, relatează Agerpres.

„Mâine (luni - n.r.) intrăm cu lucrări pe Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Strada Piatra Morii și avansăm pe Calea Griviței. Acest tronson face parte din locul 4, lung de 7 km, care pornește din Dămăroaia și ajunge la Piața Victoriei”, au scris reprezentanții PMB duminică, pe Facebook.

Din cursul zilei de miercuri, Municipalitatea predă amplasamentul și pentru lotul 5, în lungime de 1,8 kilometri, care acoperă străzile Mântuleasa, Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și intrarea Vagonului, pe traseele liniilor de tramvai 16 și 5.

Potrivit Primăriei Capitalei, 36 de kilometri de șină sunt în lucru în prezent, iar alți 5,5 kilometri au fost deja recepționați.

„Oameni buni, proiectele sunt într-atât de întârziate, încât dacă nu le mai facem acum, nu le mai facem deloc, am pierde și finanțările europene și ar trebui să dăm și banii înapoi. NU este vorba doar despre simple lucrări la liniile de tramvai: sunt necesare și alte lucrări la rețeaua de canalizare, apă și alte utilități. Au nevoie de proiectare, licitații, bugetare etc. Toate aceste lucruri durează și este nevoie de coordonarea multor instituții și companii. Nu le facem superficial, ca peste alți 2 sau 3 ani să săpăm iarăși. Acum, liniile de tramvai sunt prea vechi și efectiv nu mai rezistă, nu se mai poate circula pe ele în condiții de siguranță!”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Reprezentanții Primăriei precizează că lucrările de luni nu afectează traficul rutier, dar vor apărea modificări pe traseele mijloacelor de transport în comun.

Linia de tramvai 53 va circula pe un traseu scurtat, între terminalul „Mezeș” și bulevardul Bucureștii Noi: „Mezeș”, Șos. Chitilei, Bd. Bucureștii Noi, cu întoarcere în „Depoul Bucureștii Noi” și retur.

Linia de autobuz 331 va fi deviată pe sensul către „Cartier Dămăroaia”, pe următorul traseu: „Piața Romană”, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Dacia, Calea Dorobanți, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Natației, Str. Piatra Morii, cu întoarcere după scuarul central de la intersecția cu Bd. Gloriei, terminal „Cartier Dămăroaia”. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.

Detalii despre programele de circulație sunt disponibile pe platforma maps.mo-bi.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport, stb.ro.