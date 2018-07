A anunțat că nu poate ajunge la serviciu pentru că fiul ei era grav bolnav. Răspunsul șefei sale a lăsat-o fără cuvinte

Foto: Facebook/Crystal Reynolds Fisher

Crystal Reynolds Fisher este o femeie din Michigan, Statele Unite, care a fost concediată după ce și-a anunțat managerul că nu poate ajunge la serviciu a doua zi pentru că fiul ei este grav bolnav și este susținut în viață de aparate.

Dar după acest anunț, femeia a fost concediată. „Nu așa facem lucrurile, așa că îți accept demisia”, i-a scris managera.

Imediat după ce compania a fost sesizată, au dat și un comunicat prin care anunță că femeia nu își va pierde locul de muncă, în timp ce șefa ei a fost concediată.

„Am aflat de o situație la una din locațiile noastre unde un angajat a anunțat că nu poate ajunge la serviciu pentru că are copilul internat în spital și a fost concediată. Deja am luat legătura cu angajatul nostru și i-am comunicat suportul și susținerea noastră și am asigurat-o că își poate lua câte zile libere are nevoie”, a scris compania în comunicat.

Femeia are patru copii pe care îi crește singură după ce soțul ei a încetat din viață în anul 2015, potrivit The Independent.