A avut un șoc când tatăl ei a murit și zi de zi, timp de patru ani i-a trimis mesaje încontinuu. Într-o zi fata a primit un răspuns: Te-am ascultat în acești ani și am văzut cum ai crescut

Caz cutremurător. O femeie de 23 de ani i-a trimi mesaje tatălui ei care a murit, timp de patru ani. Tânăra trimitea mesaje în fiecare zi, iar la un moment dat ceva bizar s-a petrecut.

Chastity Patterson, din Arkansas, SUA, a primit un răspuns emoționant din partea unui bărbat îndurerat, care își pierduse propria fiică într-un accident de mașină.

Un bărbat care s-a prezentat cu numele Brad i-a explicat că i-a citit mesajele timp de ani de zile și că și el la rândul lui este tată. Și el a pierdut pe cineva drag: pe fiica lui, care a murit într-un accident rutier.

„Bună, dragă. Nu sunt tatăl tău, dar am primit mesajele tale în ultimii patru ani. Aștept cu nerăbdare mesajele tale de dimineață și update-urile tale de seară. Numele meu e Brad și mi-am pierdut fiica într-un accident în august 2014, iar mesajele tale m-au ținut în viață. Când îmi scrii, știu că este un mesaj de la Dumnezeu. Îmi pare rău că ai pierdut pe cineva atât de drag, dar te-am ascultat în acești ani și am văzut cum ai crescut și cum ai trecut prin tot ce ai trecut. Am vrut să îți răspund de foarte multă vreme, dar nu am vrut să îți frâng inima”, a fost o parte din mesaj, potrivit The Mirror.