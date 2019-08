A început să iasă cu colegul său, dar nu s-a așteptat nicio clipă la ce coșmar avea să trăiască alături de el. La doar o lună, tânăra de 18 ani nu știa cum să scape de el. Apoi, bărbatul i-a zis ceva de-a dreptul cutremurător (FOTO)

Foto: Facebook

A început să iasă cu colegul său, dar nu s-a așteptat nicio clipă la ce coșmar avea să trăiască alături de el. La doar o lună, tânăra de 18 ani nu știa cum să scape de el.

Jade Workman din Swindon, Anglia, habar nu avea cine era în realitate Zane Earney-Maslen. Avea însă să afle mult prea curând.

Fata a vrut să-l părăsească imediat când a început să fie bătută violent și forțată să facă sex de tânărul de 20 de ani, însă acesta a început să-i amenințe familia și chiar i-a spus că o va viola pe sora ei de doar 10 ani.

„Aș vrea să spun că cele patru luni de relație nu au fost mereu așa. Dar aș minți dacă aș spune că este orice altceva decât un monstru. La doar o lună de relație, am încercat să-l părăsesc. Dar nimic nu mă pregătea pentru răspunsul lui. „Părăsește-mă și voi veni după tine și familia ta. Mă simțeam ca o prizonieră, dar am rămas cu el ca să o protejez pe mama Tracey, sora El 10 ani și fratele Max, 12 ani. Ei erau totul pentru mine”, a povestit tânăra, potrivit The Sun.

Într-un final, în urma unei bătăi crunte, Jade a fost salvată de mama ei, care a dus-o imediat la poliție. Bărbatul a fost arestat și urmează să-și primească sentința.