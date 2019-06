Alina trebuia să dea Bacul în acest an, dar un accident înfiorător a făcut-o să renunțe. „Am dureri foarte mari”

La începutul acestui an, Alina, o elevă de clasa a XII-a, a avut parte de un accident înfiorător. A căzut cu tot cu geam dintr-un autobuz al firmei de transport public din Ploieşti.

Au urmat săptămâni de coșmar pentru fată. A fost operată la cap şi a stat la pat. Iar acum se vede nevoită să renunțe să dea Bacul în acest an. „Am dureri foarte mari. Mă doare spatele şi capul şi nu pot să mă concentrez, să învăţ atât de mult”, spune fata. Aşa că a ales să dea Bacalaureatul anul viitor. Cu optimismul tinereţii, Alina vede partea bună a lucrurilor: a început să meargă, nu mai are nevoie de îngrijire non-stop şi are alături familia, care o sprijină.

”O să merg la recuperări după controlul medical care urmează. Sper să fie bine şi anul viitor să dau Bac-ul”, a declarat Alina Neagu pentru Libertatea.