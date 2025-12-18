Un deținut, condamnat la cinci ani de închisoare, a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit gardul

Deținutul a escaladat gardul și a fugit pe câmp. Foto: Profimedia Images

Un deținut în vârstă de 24 de ani, de la secția exterioară Valu lui Traian, a Penitenciarului Poarta Albă, condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, a evadat joi seară și este în continuare căutat de autorități. Deținutul a profitat de faptul că trebuia să se prezinte la cabinetul medical, profitând de moment pentru a escalada gardul și a fugi pe câmp.

„Joi, 18.12.2025, în jurul orei 18:20, s-a constatat că deţinutul custodiat de Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă, în vârstă de 24 de ani, condamnat definitiv la 4 ani şi 7 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, clasificat în regim semideschis, a părăsit penitenciarul, cu ocazia prezentării la cabinetul medical pentru administrarea tratamentului TSS, prin escaladarea gardului perimetrului, către câmp", se arată în comunicatul transmis de Penitenciarul Poarta Albă.

Ca să-l prindă pe deținutul evadat au fost blocate căile de acces pe posibilele direcții de deplasare, a fost alarmat personalul unității și au fost trimise echipe de căutare de la penitenciar, care lucrează alături de polițiști.



„Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, se adaugă în comunicat.



Deţinutul are înălţimea de 1,65 metri, statură atletică, ochi verzi, sprâncene drepte, faţă ovală, ten deschis la culoare, păr rar blond închis, tatuaje pe degete şi mâna dreaptă, iar la momentul părăsirii penitenciarului purta pantaloni negri, geacă neagră, fes negru cu semn galben.





„Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Constanţa Poarta Albă, la numerele 0241/853703, 0241/853702 sau 0740114320”, au mai transmis reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă.