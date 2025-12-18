Coaliţia, acuzată că a făcut un troc pentru creșterea salariului minim în vara lui 2026. "Ei nu sunt guvernanți, ci stăpânii României"

Aproape un milion de români trebuie să se descurce lunar cu 2.574 de lei, salariul minim pe economie. Foto: Getty Images

Dumitru Costin, președintele BNS, a acuzat Coaliţia de guvernare că a făcut un troc în şedinţa de miercuri, pentru care fiecare tabără politică să-şi atingă scopul. "A fost ceva de genul: Vă reducem impozitul pe cifra de afaceri la jumătate şi-l eliminăm la 1 ianuarie 2027, dar în partea cealaltă acceptaţi şi voi să creștem, de la jumătatea anului, salariul minim", a declarat Costin, joi seară, la Antena 3 CNN. Sindicalistul a mai indicat că substratul majorării salariului minim de la 1 iulie 2026 ar fi evitarea unei noi creșteri a acestuia de la 1 ianuarie 2027.

"S-a făcut un troc aseară, în care au dat la pace cele două tabere. De genul: vă reducem impozitul pe cifra de afaceri la jumătate şi-l eliminăm la 1 ianuarie 2027, dar în partea cealaltă acceptaţi şi voi să creștem, de la jumătatea anului, salariul minim.

Decizia este cinică. Calcularea lui n-a fost un element care să aibă la bază pornirile noastre, ci rezultatul aplicării unor prevederi legale, care vin din transpunerea unei directive europene referitoare la salariul minim.

Au venit niște politicieni care au demonstrat că ei nu sunt guvernanţii României, ci stăpânii României, şi au zis: "Ştiţi ceva? N-are nicio relevanţă prevederea din lege care spune că de la 1 ianuarie intră în vigoare valoarea noului salariu minim".

Au securizat cumva ceea ce urmează şi pentru 1 ianuarie 2027. În cor, în toamnă, vor zice: Iar vreți, nesimţiţilor, să creștem salariu de la 1 ianuarie 2027?", a acuzat Dumitru Costin.

Președintele BNS a mai explicat cum se va reflecta în economie creșterea salariului minim de la 1 iulie 2027:

"Tot ce a însemnat ca şi creştere de salariu în 2025 a fost spulberat, ca putere de cumpărare, de inflaţie. Faptul că vom creşte de la 1 iulie 2026 înseamnă: vom creşte masa salariaţilor plătiţi pe salariul minim, ne vom apropia de 2 milioane de indivizi. E o cifră uriaşă, se prezumă că salariul minim trebuie plătit pentru muncă necalificată.

Menținerea acelei deduceri fiscale de 300 lei, dacă ai 1 leu în plus, nu mai beneficiezi de reducere. Asta înseamnă că vom avea încă un sfert de milion de salariaţi din România care vor avea salarii un pic mai mari decât viitorul salariu minim, dar care vor avea venituri nete mai mici decât venitul net pe cât are cineva pe salariul minim".

Deciziile anunțate de Coaliție

⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026