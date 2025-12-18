Poliţia din Bistriţa a anunţat că l-a prins pe "Grinch-ul decorurilor festive". Ce acuzaţii i se aduc unui tânăr de 23 de ani

Oamenii legii din județul Bistriţa-Năsăud au anunţat, joi, că "Grinch-ul decorurilor festive a fost prins de polițiști înainte de Crăciun", referindu-se la un tânăr de 23 de ani, din Beclean, care este acuzat că "ar fi sustras obiecte decorative de pe terasa unui restaurant și ar fi distrus decorul festiv al unei societăți comerciale din municipiu". IPJ Bistriţa-Năsăud a ilustrat anunțul cu un Grinch încătuşat.

"Grinch-ul decorurilor festive, prins de polițiști înainte de Crăciun! Un tânăr de 23 de ani, din Beclean, bănuit de furt calificat și distrugere a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița.

În data de 8 decembrie, acesta ar fi sustras obiecte decorative de pe terasa unui restaurant și ar fi distrus decorul festiv al unei societăți comerciale din municipiu.

Cu privire la cele constatate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 23 de ani.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Persoana bănuită urmează să fie prezentată magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița în vederea analizării oportunității dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale în cadrul dosarului penal constituit, urmând documentarea întregii activități infracționale.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au comunicat polițiștii.