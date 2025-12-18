Antena 3 CNN Externe Atac masiv la granița Ucrainei cu Republica Moldova: Dronele au distrus un pod

Dronele au distrus un pod din apropierea Republicii Moldova. Foto: Telegram

Un pod diin Ucraina, aflat la granița cu Republica Moldova, a fost lovit joi de drone care transportau încărcătură explozivă, a anunțat Poliția de Frontieră a țării vecine. Două puncte de trecere a frontierei și-au întrerupt activitatea.

Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.

În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.

De asemenea, activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată. 

„Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să manifeste prudență sporită. Totodată, să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa (Ucraina)”, notează Poliția de Frontieră.

 

