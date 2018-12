Foto: Pixabay.com

Viața de mămică nu este tocmai ușoară, așa că uneori să fugi de această responsabilitate poate fi ca o eliberare. Până însă poți duce această libertate.

„Am avut parte de o noapte fierbinte cu amantul meu. A fost dulce și tandru, dar ceva neașteptat s-a întâmplat.

Am 28 de ani. Obișnuiam să lucrez ca reprezentant turistic și viața era mult mai distractivă înainte de a mă căsători în urmp cu trei ani. Soțul meu este adorabil. Are propria lui companie și este foarte generos. Avem gemeni de trei ani și o casă mare.

Îmi place să fiu mamă, dar mă plictisesc să fiu singură acasă tot timpul, așa că soțul meu a sugerat să mă duc la cumpărături în Londra. Mi-a spus că deja i-a cerut mamei lui să aibă grijă de copii. Puteam să petrec o noapte într-un hotel și să-mi încarc bateriile înainte de a ne pregăti pentru Crăciun.

Bineînțeles că am profitat de ocazie și m-am distrat grozav. M-am cazat într-un hotel și am făcut o baie relaxantă, înainte de a merge la masă. Mi-am pus o rochie nouă și am coborât la bar și atunci l-am zărit pe el. Stătea ca în filmul The Bodyguard. Am început să vorbim.

Era superb și m-am îndrăgostit de zâmbetul lui. Mi-a spus că are 35 de ani. Am râs și am flirtat în timpul cinei, apoi m-a condus în cameră.

Ne-am sărutat cum am închis ușa. Era dulce, tandru și am făcut sex întreaga noapte. L-am sunat a doua zi, dar mi-a spus că abia așteaptă să mă vadă. I-am spus: „Nu-ți face griji. Vom găsi ceva. Dar să fii căsătorită cu copii poate fi complicat. Am crezut că telefonul a murit, apoi a spus: „Îmi pare rău. Nu mă întâlnesc cu femei măritate”. De atunci, l-am sunat și i-am trimis mesaje, dar mi-a spus că nu mai vrea nimic de la mine”, a povestit femeia, specialistului de la The Sun.