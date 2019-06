„Am băut și mi-am înșelat iubita. Am făcut dragoste cu o altă femeie. Dacă la început mi s-a părut nostim, mai ales pentru cine era ea, acum mă simt teribil de vinovat”

Foto: Pixabay.com

O noapte de beție poate lăsa urmări într-o relație. De acest lucru este convins și un bărbat, care și-a înșelat iubita cu o altă femeie.

„Eu și iubita mea avem amândoi 29 de ani și suntem împreună de cinci ani. Eram imatur când ne-am cuplat și nu eram pregătit să mă stabilesc, așa că am înșelat-o adesea.

Dar m-am gândit să las acele zile în spatele meu și luna trecută chiar am fost de acord să începem să ne plănuim nunta. Cineva din grupul nostru își aniversa ziua de naștere și ne-am întâlnit într-un pub. Ne-am îmbătat și ne-am dus acasă la unele dintre fete când pubul s-a închis.

Iubita mea nu era acolo pentru că a doua zi se trezea devreme pentru un interviu de job și nu voia să fie obosită sau mahmură. Eu și cea mai bună prietenă a ei am început să vorbim, ca și prieteni. Dar atracția reciprocă sau alcoolul ne-a copleșit și curând am sfârșit prin a fi într-unul din dormitoarele de sus bucurându-ne de sex.

Cineva a intrat în dormitor gândindu-se că e gol și ne-a văzut în pat. Ea i-a spus să nu spună nimic. Iubita mea a auzit câteva zile mai târziu despre asta, dar am negat, spunându-i că am dormit sub covertură.

La început m-a crezut, dar apoi prietenii i-au spus că mint și acum îi crede pe ei”, a declarat bărbatul specialistului de la The Sun.