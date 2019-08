Ana are 85 de ani și a ajuns să trăiască singură într-un bloc-fantomă din munții Hunedoarei. Povestea incredibilă a unei supraviețuitoare

Ana are 85 de ani și a ajuns să trăiască singură într-un bloc-fantomă din munții Hunedoarei.

Imobilul a fost construit în anii 60, la poalele fostei cariere de talc şi dolomită Crăciuneasa.

Cu fiecare zi ce trece, blocul devine tot mai mult o ruină. Rând pe rând, locatarii au plecat, iar Ana a rămas singură.

Clădirea din cărămidă cu aproape 20 de încăperi este înconjurată de versanţi abrupţi, acoperiţi de pădure. Un drum se strecoară pe Valea Govâjdiei, urcând apoi spre satele comunei Lelese, o aşezare pitorească din Ţinutul Pădurenilor în care mai locuiesc 400 de oameni.

„În ultimii ani, find din ce în ce mai bolnavă, mi-a fost greu să îngrijesc de tot blocul, care e al nimănui. Aparţinea de fabrica de la Zlaşti, în trecut, însă aceasta e de mult închisă. Eu aici am lucrat, aici am ieşit la pensie, aici trăiesc singură. Dacă uzinele s-au închis şi blocul s-a stricat, toată lumea s-a împrăştiat. Nu a mai venit nimeni să vadă de acest bloc. De pe vremea lui Ceauşescu nu s-a mai urcat nimeni pe acoperiş să îl repare, ci doar am mai chemat oameni să îi tragă câteva cârpeli într-o parte, cât să nu plouă în casă. Aproape toate încăperile s-au distrus”, spune Ana, potrivit Ziarul Hunedoreanului.