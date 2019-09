Apariție stranie pe o stradă din Târgu Mureș. Cine și-ar fi imaginat să vadă asta printre mașini? (FOTO)

Foto: Facebook

Apariție stranie pe o stradă din Târgu Mureș. În timp ce se plimba seara prin oraș, un bărbat a avut parte de surpriza vieții sale.

Printre mașini, a văzut cum fuge o vulpe.

„Cine zice ca nu e viata de noapte in Tg Mures? Pana si vulpile se plimba noaptea la noi in oras. Daca era in Bucuresti sigur era a lui Nuțu”, a scris bărbatul pe pagina de Facebook: „Ești din Târgu Mureș dacă...”.