AUR și-a lansat un „manifest politic” și anunță noul obiectiv al partidului: alegeri anticipate

George Simion a anunțat, marți seară, la finalul ședinței Consiliului Național de Conducere, că AUR lansează Manifestul politic „Opoziție totală – opoziție națională”, un decalog pentru partid și susținătorii săi, prin care formațiunea își asumă o confruntare deschisă cu Guvernul Bolojan pentru declanșarea de alegeri anticipate. În document, partidul acuză Executivul de împovărarea populației și de subordonarea interesului național unor înțelegeri politice lipsite de legitimitate populară. Documentul prevede inclusiv crearea unui Guvern din umbră. Rugat să-i numească pe specialiștii AUR, George Simion a spus că va reveni cu răspunsul; deocamdată a prezentat doar decalogul.

Conform manifestului, deputaţii şi senatorii AUR vor recurge la „presiuni parlamentare directe asupra coaliţiei de guvernare. Susţinerea şi iniţierea de moţiuni simple împotriva miniştrilor, precum şi lansarea de moţiuni de cenzură împotriva Guvernului sunt instrumentele anunţate de cel mai mare partid de opoziţie”.

„Anunțăm un manifest tuturor românilor, Opoziției politice, mass media, sindicatelor și mediului de business, și tuturor cetățenilor români de bună credință care s-au săturat de această guvernare și vor acțiuni concrete. „Opoziție totală-opoziție națională”, un decaolg de măsuri pe care în această seară îl emitem către toți cetățenii României.

Opoziție totală față de abuzurile care din data de 6 decembrie 2025 se comit la adresa voinței poporului român, opoziție națională față de cei care calcă în picioare credința noastră creștină, identitatea noastră națională și care acaparează spațiul public cu false teme”, a declarat George Simion.

Conducerea AUR a anunțat că acest manifest reprezintă startul unei opoziţii ferme, consecventă şi fără compromisuri și are obiectivul declarat de a provoca alegeri parlamentare anticipate.

„Actuala guvernare pune România pe ultimul loc și dorința noastră este să o punem pe primul loc. (...) Vom participa la orice protest care își asumă căderea guvernului, alegeri anticipate și renașterea națională”, a spus George Simion.

Președintele AUR a acuzat în continuare că partidul a fost și este victima unor „măsuri represive” adoptate de Guvern împotriva sa. Potrivit manifestului, AUR consideră că „România traversează o ruptură democratică gravă, în care Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, iar criza economică şi socială este amplificată de incompetenţa guvernării”.

„În Parlamentul României ieri s-a întâmplat un lucru foarte, foarte grav. Actuala guvernare nesocotește, din nou, Parlamentul și nu o retrage din scaunul de ministru al Mediului pe Diana Buzoianu. Este o sfidare la adresa democrației parlamentare, este încă o sfidare la adresa Opoziției parlamentare care a depus nenumărate moțiuni simple și de cenzură în această sesiune parlamentară”, a spus George Simion, referindu-se la votul de blam dat de Senat împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Decalogul de măsuri anunțat de AUR prevede și formarea unui Guvern din umbră. „În democrațiile consolidate e o practică uzuală, britanicii îi spun 'shadow government', de a avea un responsabil pe fiecare domeniu și de critica guvernarea, oferind soluțiile pe fiecare domenii. Deși suntem într-un regim hibrid care ignoră vocea Opoziției cred că trebuie să ne dăm interesul”, a spus Simion. Întrebat care sunt specialiștii AUR care ar putea ocupa funcții ministeriale, George Simion a promis că va reveni cu aceste nume.

Ce prevede manifestul AUR

Prima măsură anunţată vizează „întoarcerea la democraţie parlamentară” care presupune votarea şi iniţierea oricăror moţiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului, moţiuni simple îndreptate împotriva miniştrilor coaliţiei, relatează Agerpres.



„Nu vom vota nicio ordonanţă de urgenţă, indiferent de conţinut, ca formă de protest instituţional faţă de guvernarea prin excepţie”, se arată în document.



AUR îşi propune, în cea de a doua măsură, „un blocaj politic legitim al guvernării” şi anunţă că nu va susţine nicio lege majoră iniţiată de coaliţie (legea bugetului de stat, învestirea guvernelor, legi organice sau reforme structurale), nicio lege care presupune creşteri de taxe sau poveri fiscale suplimentare pentru cetăţeni şi mediul privat, niciun tip de sprijin extern care depăşeşte cadrul strict umanitar şi va condiţiona orice sprijin pentru Ucraina de asigurarea europeană a drepturilor lingvistice şi religioase ale românilor care trăiesc în această ţară.



Potrivit celui de al treilea punct al decalogului - „opoziţia naţională” va presupune organizarea de conferinţe şi dezbateri săptămânale, la Bucureşti şi în fiecare judeţ, „pentru a critica şi documenta acţiunile guvernului”, construirea unei reţele naţionale de informare publică pentru „a combate propaganda şi dezinformarea guvernamentală” şi asigurarea prezenţei în toate comisiile parlamentare strategice.



A patra măsură a manifestului intitulată „fără compromisuri cu coaliţia” precizează că AUR „nu va participa la niciun guvern cu vreunul din partidele Coaliţiei cu excepţia unuia de „uniune naţională", cu mandat explicit pentru organizare de alegeri anticipate”, apreciind că „un compromis cu abuzul reprezintă complicitate, nu stabilitate”.



AUR vrea, prin al cincilea punct al manifestului, să apere Constituţia şi statul de drept prin sesizarea Curţii Constituţionale pentru orice lege care contravine democraţiei, statului de drept, economiei libere; a Curţii de Conturi, ANI, Avocatului Poporului şi altor instituţii de control pentru fiecare caz de abuz sau risipă; formularea de plângeri penale pentru a combate orice tentativă de control a Justiţiei.



„Reformarea Justiţiei nu se poate face din afară, prin intruziuni politice virulente şi violente. Justiţia trebuie decuplată de politic, pentru a se putea reforma. Scopul oricărei reformări este furnizarea dreptăţii pentru toţi justiţiabilii”, se mai arată în document.



A şasea măsură, „Opoziţie activă şi obstrucţie regulamentară”, prevede utilizarea „instrumentelor regulamentare pentru a bloca iniţiativele nocive (amânări, retrimiteri la comisii, contestarea procedurilor viciate, dezbateri extinse)” şi lansarea unui audit politic public al guvernării, cu rapoarte periodice prezentate opiniei publice.



„Dialogul social şi alternative reale”, cea de a şaptea măsură, va include consultări periodice cu mediul de afaceri, profesori (mediu universitar şi pre-universitar), sindicatele şi profesioniştii afectaţi de politicile guvernului.



„Pentru fiecare proiect major al coaliţiei, vom prezenta alternative politice şi economice clare. Vom depune iniţiative legislative, pentru a demonstra existenţa unor soluţii viabile”, se explică în manifest.



A opta măsură, „Protest civic şi mobilizare naţională” prevede participarea la orice tip de protest paşnic care „îşi asumă căderea guvernului şi alegerile anticipate şi solidaritatea cu categoriile sociale afectate” şi sprijinirea „administraţiilor locale nealiniate, expuse discriminării politice”.



„Dimensiunea naţională şi internaţională” şi „alternativă de guvernare şi obiectiv final” sunt ultimele două măsuri ale decalogului AUR prin care se anunţă construirea unui guvern alternativ din opoziţie, cu „responsabili pentru fiecare minister”, „provocarea alegerilor anticipate”.



„Vom fi prezenţi permanent în Republica Moldova, unde vom combate influenţa şi extensia actualei coaliţii. Vom pleda pentru pregătirea proiectului de re-Unire a celor două state, în perspectiva tot mai clară a amânării integrării europene a Chişinăului şi a decuplării R. Moldova de Transnistria în acest proces. Vom susţine constant, în presa internaţională şi în forurile europene şi internaţionale (SUA), denunţarea practicilor abuzive ale guvernului. Vom solicita monitorizare internaţională sporită şi condiţionalitate acolo unde sunt încălcate principiile democratice”, se mai transmite prin documentul prezentat.



Opoziţia anunţată de AUR nu va fi „de circumstanţă”, ci una „împotriva abuzului”. „Este o opoziţie naţională pentru salvarea identităţii şi democraţiei româneşti. România nu are nevoie de stabilitate falsă, ci de adevăr, responsabilitate şi votul cetăţenilor. Cu cât mai repede se vor organiza alegeri parlamentare anticipate, cu atât şansa de redresare a României va fi mai aproape”, se transmite prin manifest.

