Seara în care George Simion a văzut, sub privirea lui Mihai Viteazu, cum răsare o nouă “stea” în AUR. „Nu-mi ia nimeni partidul”

George Simion, după anunțarea rezultatelor din București. Inquam Photos / Alex Nechez

Duminică seara, la sediul AUR, liderii partidului au ieșit la ora 21:00, alături de candidatul susținut în alegerile pentru București. Sub privirile domnitorilor desenați pe zidul de alături, Simion și Alexandrescu au recunscut înfrângerea. „Vom face o analiză”, a anunțat cu jumătate de gură George Simion, în timp ce Anca Alexandrescu a deplâns prezența scăzută la vot, alimentată chiar de cel care până mai acum câteva săptămâni era lumina călăuzitoare pentru candidata “anti-sistem”.

Pe o vreme mohorâtă, liderii AUR au stat departe de ochii presei, în sediul partidului aflat la doi pași de Guvern. Răsleț, pe scena amenajată în ploaie, mai apărea un stegar care flutura drapelul României. Pe peretele de alături, Mihai Viteazu și Vlad Țepeș urmăreau parcă jenați scena umplută de “patrioți” în frunte cu “influencerul” Makaveli.

› Vezi galeria foto ‹

“Eu sunt Anca”, candidatul susținut de AUR, a anunțat, la aflarea datelor exit-poll care o dădeau pe locul 3, că „aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor, știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”. Lângă ea, George Simion părea că se grăbește să proclame înfrângerea: “vom face zilele următoare analiza acestei campanii și vom vedea ce se poate face mai mult”.

Pentru George Simion, rezultatul surprinzător obținut de Anca Alexandrescu poate reprezenta apariția unui nou pol de putere în partid. La finalul zilei, Simion a ținut să transmită ca „n-am nicio temere că îmi ia cineva partidul”.

Însă, pentru Simion, clasarea Ancăi Alexandrescu sub un prag de 20%, pe un loc 3 dat de exitpoll-uri, ar fi reprezentat rezultatul ideal.

Cu un rezultat în marja bazinului electoral al AUR din București, astfel încât partidul și liderul său să nu poată fi acuzați de blat, dar care să nu îi ofere candidatei o poziție peste așteptări, liderul AUR își asigura liniștea politică. La finalul zilei, pentru votul suveranist probabil a contat și apelul la boicot repetat de câteva ori de cel care acum pare pe contrasens cu “suveraniștii” Simion-Alexandrescu, Călin Georgescu. Întrebată despre acest subiect, Anca Alexandrescu spune că “prezența redusă la vot este din cauza celor care au dat lovitura de stat în decembrie 2024”.

Pe parcursul serii, atmosfera la partid a fost una mohorâtă, asemănătoare cu vremea de afară. Presa a fost ținută departe de politicienii “suveraniști”, într-o zonă amenajată afară, separat de curtea în care mai ieșeau din când în când liderii AUR. Departe de ochii presei, Simion și AUR așteptau numărători paralele fără nicio miză.