Ciprian Ciucu nu ştie când depune jurământul pentru a fi instalat primar general: Nu mi-e clar din cauza procedurilor legal-birocratice

Primarul general ales al Bucureștiului a transmis, marţi seară, că a rărit aparițiile publice, după alegerile din 7 decembrie, din două motive: "1. Să mă asigur că las lucrurile în ordine la instituția de la care voi pleca, Primăria Sectorului 6 și 2. Să mă informez și să înțeleg cât mai mult, mai bine și mai repede instituția pe care o voi conduce". Ciucu promite, totuși, că va fi un primar prezent după ce va depune jurământul, însă recunoaşte că "nici acest lucru nu îmi este clar când se va întâmpla din cauza procedurilor legal-birocratice".

Edilul ales al Capitalei a anunţat şi cu ce se ocupă în această perioadă: "acumulez cunoștințe, studiez dosare, bugete și organigrame, aflu despre litigii cu impact bugetar, mă documentez cu privire la maturitatea proiectelor de investiții ale PMB și ale zecilor de instituții subordonate și încep să îmi creionez în minte soluțiile și prioritățile".

"Chiar dacă nu mai sunt în aceste zile pe social media sau prin presă, sau mai ales din acest motiv, este pentru că fac ce cred eu că trebuie să facă cineva în situația mea:

1. Să mă asigur că las lucrurile în ordine la instituția de la care voi pleca, Primăria Sectorului 6 și

2. Să mă informez și să înțeleg cât mai mult, mai bine și mai repede instituția pe care o voi conduce.

Prima sarcină presupune ședințe și finalizarea unor sarcini întârziate din cauza campaniei. Cea de-a doua, presupune că atunci când voi deschide gura pe un subiect care ține de PMB trebuie să îl stăpânesc foarte bine. Orice spun acum poate avea consecințe.

Este perioadă în care acumulez cunoștințe, studiez dosare, bugete și organigrame, aflu despre litigii cu impact bugetar, mă documentez cu privire la maturitatea proiectelor de investiții ale PMB și ale zecilor de instituții subordonate și încep să îmi creionez în minte soluțiile și prioritățile.

De aceea nu sunt prezent în această perioadă în spațiul public, pe rețelele de socializare și prin redacții", a postat Ciucu, recunoscând că nu ştie exact momentul în care va depune jurământul pentru a fi instalat oficial la Primăria Capitalei:

"Voi fi prezent după ce voi depune jurământul (nici acest lucru nu îmi este clar când se va întâmpla din cauza procedurilor legal-birocratice).

Din respect pentru dumneavoastră vreau să mă prezint (și mai) pregătit și să nu vorbesc aiurea. Pentru a formula obiective și pentru a trasa sarcini clare instițutiilor subordonate trebuie să mă pregătesc. Cantitatea de informație este imensă.

Altfel, să nu aveți nicio grijă, voi fi un primar prezent! Voi explica și argumenta fiecare acțiune pe care o voi întreprinde.

Vă rog doar să îmi acordați o perioadă scurtă pentru a aprofunda ceea ce este de aprofundat. Îmi încep zilele devreme și le termin târziu.

Deci, nu am preluat încă noul mandat.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!".