Analiză: România nu intră în 2026 în recesiune, dar va fi un an pe muchie de cuțit. Euro ar putea ajunge la 5,25 lei

Leul va continua să se deprecieze în raport cu euro. Foto: Getty Images

Economia României nu se află în recesiune, dar creșterea încetinește, iar analiștii de la InterCapital Securities preconizează că va stagna în 2026. Va fi un an pe muchie de cuțit: euro ar putea ajunge la 5,25 lei. Inflația, însă, este așteptată să scadă până la 6%, iar dacă Guvernul ia măsuri de reechilibrare a economiei prin susținerea consumului și relansarea investițiilor, inclusiv prin fonduri europene, încrederea pe piețe ar putea crește treptat în 2026, iar povara financiară asupra românilor ar putea fi redusă, relatează Agerpres.

România intră în 2026 cu nevoie de a reechilibra motoarele de creștere economică prin susținerea consumului concomitent cu relansarea investițiilor, se arată într-o analiză realizată de InterCapital Securities.

Economia nu se află în recesiune, dar creșterea încetinește, ținta de deficit negociată cu Comisia Europeană rămâne un obiectiv greu de atins și inflația rămâne ridicată.



„Considerăm că perioada de creștere mai accentuată a României s-a încheiat. În T3 2025, creșterea față de anul precedent a fost de 2,0%, confirmând această încetinire, în timp ce investițiile rămân principalul factor de presiune în structura actuală a creșterii, formarea brută de capital în termeni reali fiind în continuare negativă.

Presupunând continuitatea implementării și stabilitatea la nivelul coaliției de guvernare, considerăm drept scenariu de bază un deficit bugetar de aproximativ -8,0% din PIB în 2025, cu o reducere către circa -6,5% în 2026, recunoscând totodată existența unor riscuri semnificative, în special cele asociate costurilor mai ridicate de serviciu al datoriei și incertitudinilor legate de ratingul de țară”, a afirmat Ivan Drazetic, Head of Fixed Income, InterCapital Securities, citat în comunicat.

Inflația rămâne ridicată, 9,8% în 2025, dar se estimează că va scădea la 6% în 2026. Leul însă va continua să se deprecieze în raport cu euro.

„Considerăm că există argumente solide pentru o apreciere a cursului leu/euro anul viitor, susținută de un deficit de cont curent estimat la 7,0% din PIB în 2026, de un deficit bugetar care rămâne ridicat, la 6,5% din PIB chiar și în scenariul în care consolidarea are succes, precum și de o orientare mai accentuată a finanțării către piața internă.

În opinia noastră, un nivel al cursului de aproximativ 5,15 lei/euro în acest an ar putea urca spre 5,25 lei/euro anul viitor. Această evoluție ar implica o presiune ușor mai ridicată asupra inflației importate și costuri mai mari în euro pentru economie (de la energie și alte importuri până la serviciul obligațiilor denominate sau indexate la euro), iar din perspectiva piețelor s-ar traduce, de regulă, printr-o primă de risc mai mare și prin necesitatea ca activele locale să ofere randamente mai atractive pentru a menține capitalul investit”, se arată în analiza citată.



Ministerul Finanțelor va avea nevoie de o finanțare brută de aproximativ 270 de miliarde de lei în 2026 (față de circa 260 de miliarde de lei în 2025) pentru ca România să se încadreze în ținta de deficit de 6,4% pentru 2026.



„După emisiuni internaționale de titluri de stat de aproximativ 15,5 miliarde de euro în 2025, România va trebui să refinanțeze anul viitor titluri de stat în euro în valoare de 3,25 miliarde de euro, cu scadențe în februarie, septembrie și decembrie. Anticipăm o orientare mai pronunțată a mixului de finanțare către piața internă, având în vedere sensibilitatea investitorilor instituționali străini la rating și faptul că rezultate fiscale concrete ar putea deveni vizibile abia în a doua parte a anului.

În scenariul nostru de bază, Ministerul Finanțelor ar urma să acceseze piețele internaționale de trei ori și să atragă, în total, între 10,5 și 11,0 miliarde de euro, incluzând refinanțări și datorie nouă, ceea ce ar lăsa aproximativ 213 miliarde de lei de plasat pe piața internă. Pe această piață, fondurile de pensii au deja o expunere pe titluri de stat apropiată de 70% din active, iar băncile ar putea fi nevoite să absoarbă oferta suplimentară”, se precizează în analiză.



În opinia analistului Ivan Drazetic, dacă execuția rămâne consecventă, încrederea ar putea să se îmbunătățească din nou până la finalul anului 2026. Această combinație dintre o sensibilitate ridicată și un potențial semnificativ de apreciere derivat din credibilitate ar putea defini evoluția pieței din România în 2026.



