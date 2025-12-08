Tot mai mulți români rămân fără bani înainte de salariu. „România este penultima țară din UE la risc de sărăcie”

Studiul arată că trei din patru români nu ar putea gestiona o cheltuială echivalentă cu șase salarii, precum o problemă medicală sau pierderea locului de muncă. sursa foto: Getty

Aproape jumătate dintre români ajung la finalul lunii cu portofelul gol. Noul „Barometru al Datoriilor 2025”, realizat de o companie de recuperare a creanțelor, arată că 46% dintre respondenți nu mai au bani din salariu înainte de următoarea leafă, iar 13% nu își pot acoperi nici nevoile de bază. Concluziile studiului ne dezvăluie o imagine a unei populații fragile financiar, expusă la orice cheltuială neprevăzută.

Monica Cabăț, Head of Marketing & Digital Collection în cadrul companiei, spune că situația este „o problemă sistemică”. România este „penultima țară din Uniunea Europeană cu cel mai înalt grad de sărăcie și excluziune socială”.

„Practic, cinci din 10 români au bani astfel încât să trăiască pe parcursul unei luni, dar la finalul lunii nu le rămâne niciun leu”, explică ea.

Mai mult, o parte semnificativă a populației nu reușește să acopere nici strictul necesar: „Unul din trei români nu are bani nici pentru traiul necesar, nici pentru a-și asigura alimentele, a-și plăti utilitățile, chiria și așa mai departe”.

Vulnerabilitatea financiară devine evidentă în fața cheltuielilor neprevăzute. Studiul arată că trei din patru români nu ar putea gestiona o cheltuială echivalentă cu șase salarii, precum o problemă medicală sau pierderea locului de muncă.

„Am descoperit că acei clienți care au o problemă de sănătate sau în viața lor apare o cheltuială majoră, cum ar fi pierderea unui loc de muncă, ajung să facă datorii pe care nu le mai pot plăti”, spune Cabăț.

Un factor important este lipsa educației financiare. România se află pe ultimul loc în Europa la acest capitol, iar consecințele se văd în lipsa planificării.

„Numai 22% dintre români au competențe financiare de bază. Numai cinci din 10 români își planifică bugetul lună de lună și chiar dacă îl planificăm, nu o facem într-un mod sustenabil”, explică reprezentanta companiei.

Iar economiile, atunci când există, sunt fragil construite: „E ca și cum am construi un castel de nisip pe malul mării. La primul val este spălat de mare. Economiile noastre sunt mâncate de inflație”.

Potrivit studiului, 17% dintre români declară că au cel puțin o datorie restantă. Jumătate dintre cei cu datorii consideră că responsabilitatea aparține statului și guvernului, nu lor înșiși.

„Faptul că cinci din 10 români blamează statul – de fapt, cinci din 10 români care au datorii – vine și din faptul că nu ne asumăm responsabilitatea” datoriilor pe care le facem, spune Cabăț, care remarcă și o tendință de a contracta credite pentru „mofturi”, nu pentru nevoi reale.

Chiar dacă rata creditelor neperformante a început să crească ușor, nivelul datoriilor se menține relativ stabil comparativ cu anii trecuți.

România stă mai bine decât alte țări în care activează compania, cum ar fi Italia, unde 40% dintre cetățeni au datorii restante. Totuși, Cabăț avertizează că prudența trebuie să devină regula.

„Trebuie să învățăm să economisim lună de lună chiar și 50 de lei. Să facem o diferență foarte clară între cheltuieli obligatorii și cheltuieli opționale”, mai spune ea.

Studiul se bazează pe un eșantion național reprezentativ de 1.001 respondenți și a fost realizat între 24 octombrie și 7 noiembrie.