„Se vinde cozonacul la felie”. Avertisment sumbru: Inflația se apropie de 10%, iar mulți români nu vor avea ce pune pe masă de Crăciun

Scumpirile sunt atât de mari că cozonacul a ajuns să fie vândut...la felie. Foto: Profimedia Images

Cu o inflație aproape de 10% în luna decembrie și scumpiri speculative, mai ales la produsele tradiționale, mulți români nu vor avea ce să pună pe masă de sărbători, a avertizat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN. Iar vremuri mai bune din punct de vedere economic nu se întrevăd până la jumătatea anului viitor și doar în anumite condiții.

Inflația va scădea doar dacă nu vor crește prețurile la gaze odată cu liberalizarea pieței de la 1 aprilie 2026. De asemenea, fără reduceri semnificative la bugetul statului nu vom putea atinge ținta de 6% deficit, ceea ce înseamnă că nu vom mai putea împrumuta, un scenariu negru pentru țara noastră, avertizează analistul financiar.

Speculă de sărbători

Deja împovărați de majorarea TVA, creșteri de accize și facturi uriașe la energie, în luna decembrie vor avea loc și scumpiri speculative la produsele tradiționale de sărbători, crede economistul Adrian Negrescu. Scumpirile sunt atât de mari că cozonacul a ajuns să fie vândut...la felie.

„Din păcate, vom asista la niște scumpiri speculative, mai ales la produsele astea tradiționale, carnea de porc, tot ce ține de cozonac, de ingredientele pentru pentru produsele tradiționale de Crăciun. Mă uitam deja în magazine. Se vinde, cum estimam, cozonacul la felie. Adică la nivelul ăsta am ajuns. Asta este realitatea”, a spus Adrian Negrescu.

Analistul financiar estimează că inflația va rămâne aproape de 10% în luna decembrie, iar abia după jumătatea anului 2026 ne putem aștepta la o scădere. În anumite condiții.

„Inflația va rămâne probabil aproape de 10% și în luna decembrie, urmând ca abia din a doua parte a anului viitor să vedem o scădere semnificativă a indicelui inflației. Asta nu înseamnă că prețurile scad, nu. Din fericire, într-un fel sau altul, nu mai cresc cu același ritm cu care cresc în momentul de față. Abia de anul viitor de prin iunie, cred că vom vedea inflația pe la 5%-6% și asta dacă nu va crește cumva prețul gazelor de la 1 aprilie, odată cu liberalizarea pieței”, a explicat Adrian Negrescu.

Un Crăciun marcat de austeritate

Adrian Negrescu se așteaptă la un Crăciun auster pentru mulți români.

„În rest, oamenii probabil își vor petrece sărbătorile cred că pe Instagram sau pe Facebook admirând produsele tradiționale puse de prieteni, de cunoștințe, pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu vor reuși în acest an să aibă tot ce e nevoie pentru masa de Crăciun”, a explicat analistul.

Economistul este de părere că în lipsa unor tăieri de la bugetul statului considerabile, România nu se va putea încadra în țina de deficit de 6%, negociată cu Comisia Europeană. Dacă acest lucru se întâmplă, în cel mai negru scenariu, țara noastră nu va mai primi împrumuturi nici măcar la dobânzile uriașe pe care le are acum.

„Cu siguranță, anul viitor noi trebuie să tăiem de undeva undeva la nivel de 50 de miliarde de lei, adică aproape 10 miliarde de euro, ca să reducem deficitul bugetar la 6% pentru că dacă nu facem acest lucru, n-o să ne mai putem împrumuta. Și noi depindem de împrumuturile făcute, mai ales de la organismele internaționale, de la investitorii majori din străinătate.

Altfel spus, vom tăia de 50 de miliarde, vedem de unde, probabil, din creșterile de taxe, vor aduna vreo 32 de miliarde. 20 de miliarde trebuie tăiate, cred că de la stat, adică din investiții, din cheltuielile cu bunuri și servicii, poate și din salarii, pentru că, din păcate, asta e realitatea”, a spus el la Antena 3 CNN.

Adrian Negrescu a avertizat că „suntem la fundul satului din punct de vedere financiar”, iar predicția economică pentru anul viitor e sumbră: „n-avem nicio șansă să creștem”.

„Economia n-are unde de unde să producă mai mulți bani în 2026, un an în care, din păcate, vom asista, probabil, la o stagnare economică, nicidecum la o creștere semnificativă”, a conchis economistul.

Primele blocaje în bugetul pentru 2026

Au apărut deja primele blocaje în negocierile privind împărțirea banilor. Ilie Bolojan trebuie să mulțumească și PSD, care cere măsuri de relansare economică, dar pe președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga bugetul dacă nu ia în calcul rezultatul referendumului din București.

Cu mai puțin de o lună înainte de finalul anului, concedierile și tăierile din administrația centrală și locală nu au primit undă verde din partea Coaliției și este foarte puțin probabil ca reforma administrației publice să mai aibă loc anul acesta. 6 miliarde de lei ar fi trebuit să aducă la buget marea reformă a aparatului de stat.