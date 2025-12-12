Primele blocaje în discuțiile pe bugetul pentru 2026. Ilie Bolojan, prins între pretențiile PSD și ultimatumul lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan a atras atenția că bugetul pentru anul viitor trebuie gândit cu un deficit cât mai apropiat de 6%. Foto: colaj Inquam Photos/Agerpres

Șansele ca bugetul pentru 2026 să fie adoptat până la finalul acestui an sunt din ce în ce mai mici. Au apărut deja primele blocaje în negocirile privind împărțirea banilor. Ilie Bolojan trebuie să mulțumească și PSD, care cere măsuri de relansare economică, dar pe președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga bugetul dacă nu ia în calcul rezultatul referendumului din București.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămânile trecute că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne „lungim” cu el până în ianuarie anul viitor. Prim-ministrul a explicat că întârzierea s-ar datora legislației suplimentare care trebuie adoptată pentru a asigura un buget predictibil. Ilie Bolojan a atras atenția că bugetul pentru anul viitor trebuie gândit cu un deficit cât mai apropiat de 6%, pentru a respecta angajamentul asumat în fața Comisiei Europene.

Prim-ministrul pare că a anticipat corect că vor exista blocaje la negocierile pentru împărțirea banilor.

Ultimatumul președintelui

Președintele Nicușor Dan a avertizat că nu va promulga bugetul pentru 2026, dacă Primăria Capitalei nu primește mai mulți bani din taxele colectate de bucureșteni.

Astfel, premierul Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă va aloca fonduri suplimentare pentru Primăria București, în detrimentul primăriilor de sectoare.

Prim-ministrul a precizat că formula impusă de Nicușor Dan vine să respecte voința cetățenilor, însă Parlamentul nu a transpus în lege referendumul local.

Pretențiile PSD

În același timp, prim-ministrul trebuie să satisfacă și pretențiile PSD, care în acest moment se află într-o „analiză” dacă să mai rămână sau nu la guvernare.

Cu mai puțin de o lună înainte de finalul anului, concedierile și tăierile din administrația centrală și locală nu au primit undă verde din partea Coaliției și este foarte puțin probabil ca reforma administrației publice să mai aibă loc anul acesta. 6 miliarde de lei ar fi trebuit să aducă la buget marea reformă a aparatului de stat.

De asemenea, PNL și premierul vor să elimine impozitul pe cifra de afaceri pentru marile firme, cele care au o cifra de afaceri peste 50 de milioane de euro. În prezent acesta este de 1% și aduce la buget în jur de 1,5 miliarde. PSD însă se opune. Vrea înjumătățirea procentului.

De asemenea, social-democrații cer și măsuri de relansare economică, dar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), spune că orice măsură de relansare trebuie sa tina cont de resursele bugetare disponibile. Înainte de anul nou, PSD vrea ca Guvernul să elimine și impozitul pe sere și anexe gospodărești. Măsura tocmai ce a trecut de Parlament și de filtrul Curții Constituționale. Discuția nu a avut loc înca în Coaliția de guvernare, deși liderii ar fi trebuit să se reunească după alegerile pentru PMB. Premierul nu a convocat încă o ședință a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

Două teste pentru Guvernul Bolojan

De asemenea, până la finalul anului Guvernul Bolojan trebuie să treacă două teste. Primul, moțiunea de cenzură depusă împotriva Executivului, care va fi votată săptămâna viitoare în Parlament. Sorin Grindeanu a spus că social-democrații nu vor vota, dar rămâne de văzut dacă se vor conforma toți aleșii partidului.

Al doilea este este moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a avut miercuri o întâlnire cu Ilie Bolojan în care i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu. În caz contrar, a amenințat șeful PSD, social-democrații vor vota pentru moțiunea simplă depusă împotriva ministrei în Parlament. Prim-ministrul i-a atras atenția că acest gest ar putea duce la o criză politică care ar putea culmina cu alegeri anticipate, moment în care Sorin Grindeanu a spus că PSD este „pregătit pentru orice scenariu”. Nu a existat o concluzie după această discuție.

Demiterea Dianei Buzoianu a fost intens dezbătută și în ședința conducerii PSD. Social-democrații spun că îi reproșează ministrei modul în care a gestionat criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu au apă de 12 zile.