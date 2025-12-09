Surse: Nicușor Dan nu va semna Legea Bugetului dacă nu va cuprinde si rezultatul referendumului din Bucuresti

Nicușor Dan a spus că este „obligatorie” punerea în aplicare a referendumului de anul trecut. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan ia în calcul să nu semneze decretul privind promulgarea viitoarei Legi a Bugetului pentru anul 2026 dacă aceasta nu va cuprinde și rezultatul referendumului pentru București, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN. Referendumul aprobat la urne în 2024 prevede ca repartizarea între Primăria Capitalei şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

În prima reacție după alegerile locale parțiale de duminică, în urma cărora Ciprian Ciucu a fost ales viitorul primar general al Capitalei, președintele a spus că este „obligatorie” punerea în aplicare a referendumului de anul trecut.

„Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, a scris șeful statului pe Facebook.

Ordonanța trenuleț, pregătită de Guvernul Ilie Bolojan

Amintim faptul că Guvernul Ilie Bolojan pregătește ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, așa cum au precizat surse pentru Antena 3 CNN.

Proiecția bugetului pentru 2026 a luat în calcul un deficit de 6,2-6,4% din PIB, o creștere economică de 0,8-1% din PIB și un curs leu/euro de 5,1 lei pentru un euro. Pentru anul 2025, România trebuie să se încadreze într-o țintă de deficit de 8,4%, agreată de țara noastră cu Comisia Europeană după o serie de renegocieri condiționate de măsuri de austeritate dure.

Documentul nu a ajuns încă pe masa Guvernului din cauza tensiunilor din Coaliție, generate de presiunile PSD ca USR să fie exclus de la guvernare.

Documentul elaborat de Ministerul Finanțelor continuă direcția austerității din acest an. Singura facilitate care va fi păstrată în 2026 este scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim.

În rest, primarii nu vor primi pensii speciale nici în 2026, rămân înghețate și indemnizațiile aleșilor. De asemenea, nu va crește nici punctul de pensie și nici salariul minim pe economie.