Guvernul pregătește ordonanța trenuleț: salarii și pensii înghețate în 2026. Care e singura facilitate fiscală păstrată

Surse guvernamentale au precizat că Guvernul nu și-a pierdut speranța că va recupera măcar o parte din banii din PNRR condiționați de reforma pensiilor speciale. Foto: Guvernul României

Guvernul Bolojan pregătește ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, au precizat surse guvernamentale pentru Antena 3 CNN. Singura facilitate fiscală care va fi păstrată și anul viitor este scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim. De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a finalizat linii principale ale bugetului pentru anul 2026 pe un deficit estimat de aproximativ 6,4%, dar documentul nu a ajuns încă pe masa Guvernului din cauza tensiunilor din Coaliție, generate de presiunile PSD ca USR să fie exclus de la guvernare.

Sursele Antena 3 CNN au precizat că proiecția bugetului pentru 2026 a luat în calcul un deficit de 6,2-6,4% din PIB, o creștere economică de 0,8-1% din PIB și un curs leu/euro de 5,1 lei pentru un euro. Pentru anul 2025, România trebuie să se încadreze într-o țintă de deficit de 8,4%, agreată de țara noastră cu Comisia Europeană după o serie de renegocieri condiționate de măsuri de austeritate dure.

Măsurile de austeritate continuă și în 2026

Documentul elaborat de Ministerul Finanțelor continuă direcția austerității din acest an. Singura facilitate care va fi păstrată în 2026 este scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim.

În rest, primarii nu vor primi pensii speciale nici în 2026, rămân înghețate și indemnizațiile aleșilor. De asemenea, nu va crește nici punctul de pensie și nici salariul minim pe economie.

Cel mai probabil, va rămâne înghețat și punctul de amendă, potrivit surselor guvernamentale citate.

În 2025, valoarea punctului de pensie în România a rămas la 81 de lei, nefiind majorată de la 1 ianuarie. Astfel, pensia medie în țara noastră este de 2.700 de lei. Tot anul acesta, Guvernul a decis și să impoziteze cu CASS pensiile mai mari de 3.000 de lei.

În ceea ce privește salariul minim pe economie, acesta este de 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net. În timp ce sindicatele și PSD au susținut majorarea salariului minim, premierul, dar și reprezentanții mediului de afaceri, s-au opus.

Toate aceste măsuri vor fi adoptate într-o ordonanță trenuleț, care se află în pregătire la Guvern și care urmează să fie adoptată după ce se liniștesc apele în Coaliție. După rezultatul alegerilor din București, social-democrații iau în calcul să ceară excluderea USR de la guvernare, partid cu care are o relație tensionată încă de la formarea Coaliției. Sorin Grindeanu a declarat, de asemenea, că PSD va intra „într-o perioadă de analiză a guvernării”.

Tot din 2026 vor intra în vigoare și noile majorări de taxe și impozite locale.

De asemenea, surse guvernamentale au precizat că Guvernul nu și-a pierdut speranța că va recupera măcar o parte din banii din PNRR condiționați de reforma pensiilor speciale. Amintim că Executivul și-a asumat, din nou, răspunderea pe legea care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, dar după termenul prevăzut de Comisia Europeană.