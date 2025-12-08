Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după alegerile din București: „Cetățenii au întotdeauna dreptate”

„Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a spus că este „obligatorie” punerea în aplicare a referendumului de anul trecut. Amintim că referendumul inițiat de Nicușor Dan pe când era primarul general al Capitalei a trecut testul de încredere al bucureștenilor.

„Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, a scris șeful statului pe Facebook.

În finalul postării, Nicușor Dan a amintit că acest scrutin a fost un „exercițiu democratic” dus la capăt de partidele din Coaliție cu „responsabilitate”, iar acum trebuie să se concentreze pe alte obiective.

„A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, a conchis Nicușor Dan.