După ce s-au certat în campanie, Cătălin Drulă îi promite lui Ciprian Ciucu sprijinul USR

Ciprian Ciucu(stânga) și Cătălin Drulă(dreapta) sunt candidații PNL, respectiv USR, pentru Primăria Capitalei. Foto: colaj fotografii Agerpres

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică seara, după rezultatele exit poll, că le mulțumește bucureștenilor pentru prezența la vot și l-a felicitat pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, pentru victorie. El a adăugat că USR îl susține în proiectele sale.

„Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală.

Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim şi despre lucrurile mai puţin plăcute care s-au întâmplat în Bucureşti, pentru că este important să le corectăm pentru viitor şi aici mă refer în principal la urbanism, în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizaţiile de construire la Primăria Capitalei şi referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență. Este și jalon în PNRR.

De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026. Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului. Noi o să o susținem în continuare cu aceeași tărie. Le cerem tuturor partidelor să susțină această lege.

În rest, consilierii generali USR și noi, cei din USR, vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș”, a declarat Cătălin Drulă.

El a mai adăugat că susține inițiativa lui Ciprian Ciucu, aceea de a implementa alegeri locale în două tururi.

„Vreau să mai spun ceva și despre sistemul de vot din România. Chiar l-am auzit pe domnul Ciucu ieri spunând că vrea să fie aceste alegeri ultimele într-un singur tur, să nu mai avem de acum decât alegeri în două tururi. Este primar nou ales, are o legitimitate mare, este prim-vicepreședintele PNL, îl are alături de el pe domnul Bolojan.

Noi, USR, susținem aceste alegeri în două tururi există majoritate în Parlament în acest moment, pentru două tururi. Trebuie acum, în decembrie, să trecem această lege. Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și au crezut în proiectul nostru și le spunem că rămânem alături de București. Eu sunt bucureștean de o viață îmi cresc familia aici.

Îmi doresc ca acest oraș să înflorească. Îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar în același timp, cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme. De aceea l-am și îndemnat pe Ciprian să aibă curaj, pentru că trebuie acest curaj pentru reforme.

Orașul are nevoie de și de pricepere, dar și de curaj. Atât pentru moment, suntem în secțiile de vot, avem câte doi delegați în fiecare secție de vot și pe cei de la PNL și, bineînțeles, toate partidele, îi sprijinim astfel încât numărătoarea să se desfășoare rapid, corect, să nu mai trecem prin coșmarul prin care au trecut colegii noștri anul trecut la Sectorul 1 și la Sectorul 2. Vă mulțumim foarte mult”, a încheiat Cătălin Drulă.