Bolojan pune o singură condiţie pentru ca TVA-ul şi taxele să nu crească anul viitor: "Să facem un buget serios, bazat pe realitate"

El a adăugat că pentru a fi corectat acest deficit, trebuie reduse în continuare cheltuielile. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a spus joi că "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază fiind însă să construim un buget serios". "Trebuie să se bazeze pe realitate, nu pe proiecţii fără fundament", a spus el.

"TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios, care să se bazeze nu pe proiecţii care nu au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem", a declarat Bolojan la Digi 24.



El a adăugat că pentru a fi corectat acest deficit, trebuie reduse în continuare cheltuielile.



"Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara; parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare", a explicat premierul.



Ilie Bolojan a spus că "aprobarea bugetului nu este doar un act birocratic, el are nişte efecte importante asupra stabilităţii economice a ţării, în administraţie şi de pregătirea serioasă a acestuia depinde cum va arăta anul viitor".