Ilie Bolojan, întrebat dacă are emoții la moțiunea de cenzură: „Nu am. În astfel de situații se testează cel mai bine Coaliția”

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” va fi dezbătută şi supusă votului în data de 15 decembrie / Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în emisiunea Friendly Fire că nu are emoţii la moţiunea de cenzură, susținând că nu se agață de o anumită funcție. „Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar”, a adăugat acesta.

Premierul a mai precizat că soliditatea Coaliției se testează cel mai bine în astfel de situații.

„Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie. Ce trebuie să înţelegem? Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar.

Ele trebuie atacate, trebuie gestionate şi nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe.

Sigur, vom vedea soliditatea coaliţiei. Inclusiv în astfel de situaţii, atunci când e o moţiune de cenzură, se testează cel mai bine”, a precizat el”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire, despre moţiunea de cenzură ce va fi supusă votului luni. El a arătat că nu are date care să arate că ar fi un anumit vot.

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi dezbătută şi supusă votului în data de 15 decembrie.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers „pentru a scăpa de progresişti”.

El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere. Liderul PSD a spus, luni, că social-democrații nu susțin moțiunea și nu o vor vota.