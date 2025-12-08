Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost citită în Parlament. Premierul Ilie Bolojan a lipsit

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers. Foto: captură Parlamentul României

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, a fost citită în plenul reunit al Parlamentului luni, iar săptămâna viitoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului, relatează Agerpres. Premierul nu a fost prezent în Parlament la citirea moțiunii.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie să fie prezentată luni, începând cu ora 15:30. Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc lunea următoare, începând cu ora 14:00.



Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, iniţiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi susţinută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri.



El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere. Liderul PSD a spus, luni, că social-democrații nu susțin moțiunea și nu o vor vota.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”.