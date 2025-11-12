„Cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”. Cu o inflație de 9,8%, România ”se îndreaptă spre o criză economică de proporții”

2 minute de citit Publicat la 23:45 12 Noi 2025 Modificat la 00:21 13 Noi 2025

Economistul Adrian Negrescu a tras un semnal de alarmă, miercuri, la Antena 3 CNN că vor urma „cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”, în contextul în care rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,8% cu prețuri crescute la alimente, energie și servicii. „Ne îndreptăm spre o criză economică de proporții”, a avertizat el.

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie, de 9,8%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Prețurile continuă să crească pe toate segmentele de consum, semn că puterea de cumpărare a românilor este tot mai afectată.

Conform INS, mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mărfurile alimentare cu 7,57%. În septembrie, inflația anuală fusese de 9,88%, ceea ce arată că tendința de creștere se menține.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la fructe proaspete (cu 22,7%), ulei (cu 9%), carne (cu 7%) și lapte (cu 9,3%). În zona produselor nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu 72,3%, energia termică cu 17,7%, iar detergenții cu 8,9%.

„Vom avea cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”

Economistul Adrian Negrescu avertizează că inflația ridicată se va resimți puternic în perioada sărbătorilor de iarnă. „Un lucru este sigur: vom avea cele mai scumpe sărbători de sfârșit de an din ultimii 35 de ani, raportat la puterea de cumpărare, pentru că prețurile vor continua să crească”, a declarat acesta.

Potrivit analistului, „inflația asta de aproape 10% probabil se va menține și în luna decembrie, când vom asista la scumpiri speculative, mai ales în zona produselor alimentare și a cadourilor”.

Negrescu avertizează că efectele asupra economiei vor fi semnificative: „Puterea noastră de cumpărare va continua să scadă. Pas cu pas, consumul – principalul motor al economiei – va înregistra rateuri, iar statul va încasa mai puțini bani”.

„Ne îndreptăm spre o criză economică de proporții”

Economistul se teme că, în lipsa unor măsuri eficiente, România ar putea intra într-o nouă perioadă de instabilitate economică: „Mi-e teamă că lucrurile nu arată deloc bine în momentul de față și sper ca autoritățile să găsească soluții pentru ca anul viitor să restarteze motoarele economiei. Altfel, fără consum și fără putere de cumpărare, ne vom îndrepta spre o criză economică de proporții”.

Negrescu subliniază că totul va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. „Dacă vor face un buget cu venituri realiste și cheltuieli reduse, probabil nu va fi nevoie de creșterea taxelor. Sper să găsească soluții pentru a menține fiscalitatea la acest nivel, pentru că altfel economia se va duce într-o criză puternică din care cu toții vom pătrimi”, a mai spus el.

Câştigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe de altă parte însă, pensiile și salariile vor fi înghețate în 2026, a declarat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.