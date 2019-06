Bătrânul din Agigea trecea drept liniștit printre vecinii săi. În spatele porților închise, pensionarul ascundea însă un secret teribil. Într-o zi, a fost aflat, iar întreaga comună a fost îngrozită

Foto: Pixabay.com

Bătrânul din comuna constănțeană Agigea trecea drept liniștit printre vecinii săi. În spatele porților închise, pensionarul ascundea însă un secret teribil. Într-o zi, a fost aflat. Nimănui nu i-a venit să creadă de ce a fost în stare.

Anul trecut, pe vremea asta, secretul bărbatului de 65 de ani a fost aflat. Acesta ar fi pus ochii pe o vecină de 14 ani, pe care a abordat-o și a întrebat-o dacă nu vrea să primească 50 de lei.

Pentru această sumă, adolescenta urma să-i facă o felație. Copila a fost de acord și se pare că povestea s-a repetat.

Adevărul a ieșit la iveală, după ce adolescenta i-a povestit „întâmplările” unei alte tinere. Aceasta a sunat imediat la poliție.

Astfel, pe 28 iulie 2018, bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost arestat. A fost lăsat sub control judiciar la începutul anului 2019. Pe 20.08.2018 a fost trimis în judecată, iar pe 14.02.2019 a fost condamnat de prima instanță.

Recent însă el și-a primit pedeapsa definitivă. Un an și 2 luni de închisoare, cu executare, pentru act sexual cu un minor și pentru coruperea sexuală a minorilor. Însă nu va sta prea mult după gratii întrucât este trecut de 60 de ani și deja a fost în arest preventiv în perioada 28.07.2018 - 21.01.2019, după care a fost lăsat sub control judiciar. Însă, are de plătit 1.000 de euro daune morale, plus cheltuielile judiciare în valoare de 1.500 lei, scrie replicaonline.ro.