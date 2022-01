Ce scuze au șoferii vitezomani care sunt prinși băuți sau drogați la volan: "Am mâncat o prăjitură de la un văr din Olanda"

în fața polițiștilor de la Rutieră, șoferii au dat dovadă de multă imaginație.

Jurnaliștii de la Observatorul Prahovean au publicat top zece scuze ale șoferilor pe care le-au auzit în ultima perioadă polițiștii rutieri din Prahova:

Șoferi pozitivi la Cannabis, Opium și Benzodiazepine:

"Domnule polițist, eu nu am consumat substanțe psihoactive în prezent și nici în trecut, dar în urma cu 10 zile am luat pastile de răceală"

"Am mâncat o prăjitură de la un văr din Olanda"

”Am consumat în urma cu un an dar să știți că nu mi-a plăcut”

"M-am certat cu bunica și prietena mea și am fumat un joint să mă calmez"

Șoferi surprinși cu aparatul radar circulând cu viteză peste cea legală:

”Mă grăbesc ca să o iau pe soacra-mea de la aeroport"

"Am vrut să testez frânele la mașină”

"Mă grăbeam pentru că îl urmăream pe soțul meu să văd unde se duce"

"Mi-am spălat mașina și merg cu viteză ca să se usuce"

Șoferi prinși băuți la volan:

"Cu ocazia sacrificării unui porc, am consumat 150 ml de palincă, după care am mâncat pomana porcului, iar apoi m-am culcat"

"Am băut 500ml țuică de casă, am muncit prin curte toata ziua. Am băut câte puțin ca să mă încălzesc, iar pe timpul nopții am dormit".