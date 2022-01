O minge de rugby în Cosmos. Oamenii de știință au văzut ce a pățit o planetă prinsă în capcana gravitațională a soarelui său

Planeta, denumită WASP-103b și care a ajuns în prezent să semene cu o minge de rugby, se află în constelația Hercule, la o distanță de aproximativ 1.800 de ani-lumină de Sistemul Solar.

Astronomii echipei coordonate de astrofiziciana portugheză Susana Barros, de la Universitatea din Porto, au folosit Cheops (CHaracterising ExOPlanets Satellite sau Satelit pentru catalogarea exoplanetelor) pentru a depista corpul ceresc extrem de deformat.

"Voiam să știm dacă putem să detectăm forma unei planete observând curba ei de tranzit, adică variația de luminozitate a unei stele care se produce atunci când o exoplanetă trece prin fața ei", a precizat Jacques Laskar, coautor al studiului publicat în revista științifică Astronomy & Astrophysics.

"Ideea este că atunci când o planetă precum o minge de rugby și o planetă ca o minge de fotbal trec prin fața unei stele, curbele de tranzit diferă", a adăugat el.

Deformarea planetei le va oferi oamenilor de știință şi informații despre structura sa internă, telurică sau gazoasă.

